Даже ребенок справится: как вырастить укроп в квартире (видео)

Инструкция для посадки и выращивания укропа дома зимой

Зимой очень хочется свежей зелени – не размороженной с лета, а только что сорванной. Вырастить ее гораздо проще, чем кажется. Раньше мы рассказывали, как посадить петрушку дома, а теперь поделились пошаговой инструкцией по выращиванию укропа.

Простым методом поделилась пользовательница ТикТок. Перед посевом семена обязательно нужно замочить в теплой воде на двое суток, каждые 12 часов заменяя жидкость.

Как вырастить укроп на подоконнике

Для замачивания семян заворачиваем в марлю, формируя мешочек и закрепляя скотчем. За 48 часов выкладываем влажные семена на салфетку и даем им полностью высохнуть.

Выбираем емкость высотой не менее 15 см, ведь корень укропа достаточно глубокий. На дно выкладываем дренаж, чтобы вода не застаивалась. Засыпаем универсальный субстрат.

Далее высеваем семена строчками, оставляя между ними примерно 1–2 см. Хорошо увлажняем почву из пульверизатора и накрываем емкость пищевой пленкой для тепличного эффекта.

Ставим горшок в теплое и темное место на семь дней, чтобы семена активировались. После появления первых паростков укроп требует много света. Большинство агрономов советуют использовать фитолампу не менее 12 часов в сутки, особенно зимой, когда природного света мало. Это помогает растению не вытягиваться и расти густым.

