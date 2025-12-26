Здесь живут колдуны? Почему этот город вблизи российской границы имеет мистическое название

Ключевую роль в развитии городка сыграла железная дорога

Ворожба — небольшой город на севере Сумской области, который имеет значение, значительно выходящее за пределы его скромных размеров. Его история, география и транспортная роль сформировали особый характер населенного пункта, хорошо известного жителям региона и специалистам логистики и железнодорожного сообщения.

"Телеграф" решил рассказать о городе, расположенном на реке Вир, в непосредственной близости от границы с Россией.

Само пограничное положение в разные периоды определяло судьбу Ворожбы — от экономического развития до вызовов безопасности. Первые письменные упоминания о поселениях датируются XVII веком, когда эти земли активно заселялись в пределах Слободской Украины.

По одной из версий, этот топоним связан с мистическими практиками, ведь устаревшее существительное "ворожба" означает гадание. Также можно предположить, что название происходит от прилагательного "ворожий", а раньше здесь жили воевавшие друг с другом племена. Но научно подтвержденной этимологии этого названия не существует.

Ключевую роль в развитии Ворожбы сыграла железная дорога. В конце XIX века здесь сформировался важный железнодорожный узел, соединивший несколько направлений — Сумы, Конотоп, Белополье и Харьковщину. Именно железнодорожная инфраструктура превратила поселок в город, способствовала росту населения и развитию промышленных и сервисных функций. Вокзал Ворожбы и сегодня остается главной точкой притяжения и известным символом города.

Станция Ворожба. Фото: Википедия

На протяжении XX века Ворожба развивалось как типичный рабочий город с предприятиями, связанными с обслуживанием железной дороги, пищевой промышленностью и местным аграрным сектором. После обретения Украиной независимости экономическая активность сократилась, однако город сохранил свою роль транспортного узла и административного центра.

После 2014 года, особенно с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ворожба оказалась в зоне повышенного риска из-за близости к границе. Обстрелы и угроза безопасности оказали существенное влияние на жизнь общины, инфраструктуру и демографическую ситуацию. Несмотря на это, город продолжает функционировать, а его жители демонстрируют устойчивость и способность адаптироваться к сложным условиям. По данным 2016 года, в нем проживало 7198 человек.

Сегодня Ворожба — пример малого украинского города, история которого тесно переплетена с транспортом, пограничным расположением и общенациональными событиями. Ее значение не измеряется количеством населения или масштабом застройки — оно заключается в роли, которую город играет в связности региона и опыте выживания и сохранения идентичности в условиях длительных вызовов.

