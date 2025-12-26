Тут живуть чаклуни? Чому це місто поблизу російського кордону має містичну назву

Ключову роль у розвитку містечка відіграла залізниця

Ворожба — невелике місто на півночі Сумської області, яке має значення, що значно виходить за межі його скромних розмірів. Його історія, географія та транспортна роль сформували особливий характер населеного пункту, добре відомого мешканцям регіону й фахівцям із логістики та залізничного сполучення.

"Телеграф" вирішив розповісти про місто, що розташоване на річці Вир, у безпосередній близькості до кордону з Росією.

Саме прикордонне положення в різні періоди визначало долю Ворожби — від економічного розвитку до безпекових викликів. Перші письмові згадки про поселення датуються XVII століттям, коли ці землі активно заселялися в межах Слобідської України.

За однією з версій, цей топонім пов’язаний з містичними практиками, адже застарілий іменник "ворожба" означає ворожіння. Також можна припустити, що назва походить від прикметника "ворожий", а раніше тут жили племена, що воювали одне з одним. Але науково підтвердженої етимології цієї назви не існує.

Ключову роль у розвитку Ворожби відіграла залізниця. Наприкінці XIX століття тут сформувався важливий залізничний вузол, який поєднав кілька напрямків — на Суми, Конотоп, Білопілля та Харківщину. Саме залізнична інфраструктура перетворила селище на місто, сприяла зростанню населення й розвитку промислових і сервісних функцій. Вокзал Ворожби й сьогодні залишається головною точкою тяжіння та впізнаваним символом міста.

Станція "Ворожба". Фото: Вікіпедія

Упродовж XX століття Ворожба розвивалася як типове робітниче місто з підприємствами, пов’язаними з обслуговуванням залізниці, харчовою промисловістю та місцевим аграрним сектором. Після здобуття Україною незалежності економічна активність скоротилася, однак місто зберегло свою роль транспортного вузла й адміністративного центру громади.

Після 2014 року, а особливо з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ворожба опинилася в зоні підвищеного ризику через близькість до кордону. Обстріли та загроза безпеці суттєво вплинули на життя громади, інфраструктуру й демографічну ситуацію. Попри це місто продовжує функціонувати, а його мешканці демонструють стійкість і здатність адаптуватися до складних умов. За даними 2016 року у ньому проживало 7198 осіб.

Сьогодні Ворожба — це приклад малого українського міста, історія якого тісно переплетена з транспортом, прикордонним розташуванням і загальнонаціональними подіями. Її значення не вимірюється кількістю населення чи масштабом забудови — воно полягає в ролі, яку місто відіграє у зв’язності регіону та в досвіді виживання й збереження ідентичності в умовах тривалих викликів.

