Звучит как издевка, но это место существует: в Украине есть село с "неприятным" названием (фото)

Жизнь в этом крае существовала еще в скифские времена

Украинские села хранят богатую историю, и некоторые из них привлекают внимание необычными и порой странными названиями. В Тернопольской области, например, есть село Заздрость, название которого сразу ассоциируется с неприятной эмоцией.

Этот населенный пункт находится в Микулинецкой поселковой общине Тернопольской области. Расположен на берегу реки Тюха. "Телеграф" решил узнать, откуда у села возникло такое название.

Село Заздрость — что о нем известно

Украинское село Заздрость сразу привлекает внимание своим необычным названием и интересной историей. Возникло оно не на пустом месте, в этом крае жизнь существовала еще со скифских времен. Археологи нашли рядом курганы, римские монеты и даже каменный столб с руническими знаками, которому, по оценкам, больше тысячи лет.

Село Заздрость в Украине, Фото: wikipedia

Первое письменное упоминание о селе датируется 1439 годом, а современное поселение сформировалось в конце XVIII века.

Название села связывают с историей о новых поселенцах, которые жили здесь вольной жизнью, не отрабатывая панщину. У них была плодородная земля и рыбные озера, что делало их богатыми. Но жители окрестных деревень сильно им завидовали, отсюда и возникло название "Заздрость".

Необычные села в Тернопольской области, Фото: Infoprostir.te.ua

Во время Первой мировой войны село было полностью разрушено, но жители смогли добиться помощи от австрийского правительства, и все восстановить.

Фигурка в селе Заздрость, Фото: wikipedia

По данным на 2001 год, в селе проживало 920 человек, более свежих данных нет. Среди главных достопримечательностей населенного пункта — церковь Воздвижения Креста, построенная в 1876 году, и костел 1911 года, а также несколько старых надгробий и фигур по всей территории села.

Костел в селе Заздрость, Фото: wikipedia

Село прославил епископ Иосиф Слипой, уроженец Заздрости, который сделал так, что грекокатолическая церковь в подполье не только выжила, но и продолжала развиваться, а в селе сегодня действуют его музей и Духовный центр.

Церковь в селе Заздрость, Фото: wikipedia

