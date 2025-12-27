Назвали переможців найбільшого конкурсу мобільної фотографії: українка посіла друге місце (фото)

Один із найпрестижніших конкурсів мобільної фотографії у світі визначив найкращих. Серед лауреатів — українська фотографка

У 2025 році iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) підбив підсумки чергового сезону. Жюрі оголосило переможців серед тисяч робіт, якінадісланих фотографами з усього світу.

Головний приз дістався американському автору, а звання "Фотограф року" розділили троє митців зі США та Бразилії. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Що таке IPPAWARDS

IPPAWARDS — це міжнародний конкурс мобільної фотографії, заснований ще 2007 року. Він відкритий для всіх, хто знімає на iPhone, незалежно від досвіду чи професійного рівня. За роки існування змагання перетворилося на одну з найавторитетніших платформ для визнання таланту мобільних фотографів.

Цього року журі оцінювало роботи в численних номінаціях — від абстракцій і пейзажів до портретів і архітектури. Кожна фотографія розглядалася з точки зору композиції, оригінальності та емоційного впливу.

Головні нагороди

Гран-прі "Grand Prize Winner" здобув американець Джарод Пераза (Jarod Peraza) за світлину під назвою "Viajero Nocturno". Знімок було зроблено на iPhone 16 Pro Max у колумбійському містечку Вілья-де-Лейва — він вразив журі атмосферою та технічною майстерністю.

Переможець Гран-прі – © IPPAWARDS – Джарод Пераза – Сполучені Штати Америки

Титул "Фотограф року" розподілився між трьома авторами. Перше місце отримала Карол Аддассі (Carol Addassi) зі США. Її робота "Passage", знята в Центральному парку Нью-Йорка на iPhone XS, вирізняється глибиною композиції та настроєм.

Перше місце – © IPPAWARDS – Керол Аддассі – Сполучені Штати Америки

Друге місце посів бразилець Тіаго Бернардес де Соуза (Thiago Bernardes de Souza) з фотографією "Moto Cães", створеною в Бразиліа на iPhone 15 Pro Max. Динамічний кадр передає енергію вуличного життя столиці.

Друге місце – © IPPAWARDS – Тіаго Бернардес де Соуза – Бразилія

Третє місце дісталося американці Марті Нанс (Martha Nance), яка зняла туманний ранок на річці Корротоман у Вірджинії на iPhone 15 Pro. Світлина "Foggy morning on the Corrotoman" підкорила м'якістю світла та ліричністю моменту.

Третє місце – © IPPAWARDS – Марта Ненс – Сполучені Штати Америки

Різноманітність категорій

Традиційно IPPAWARDS відзначає переможців у тематичних категоріях: Abstract, Animals, Architecture, Children, Cityscape, Landscape, Lifestyle, Nature, People, Portrait та інших. Окрема увага приділяється серіям фотографій, де автори розкривають цілісну історію чи концепцію.

Перше місце – © IPPAWARDS – Dominic Dähncke – Іспанія

У категорії Series перше місце здобув Домінік Деннке з проєктом "Puzzle". Інші помітні серії — "Primary Code" Мабель Седрон та "The dream of the hunt" Мілени Констанінової — також отримали високі оцінки журі.

Tретє місце – © IPPAWARDS – Мілена Константинова – Росія

Українська перемога

Серед лауреатів цьогорічного конкурсу — українська фотографка Юлія Антонова (Iuliia Antonova). Вона посіла друге місце в категорії Animals зі світлиною "Drawn by Light", зробленою на iPhone 15 Pro в хорватському місті Умаг.

Друге місце – © IPPAWARDS – Юлія Антонова – Україна

Робота Юлії демонструє тонке відчуття світла та вміння зловити мить, коли природа розкривається в несподіваному ракурсі. Це вже не перший успіх українських фотографів на міжнародних конкурсах мобільної фотографії, але кожна така перемога додає впевненості та підтверджує високий рівень вітчизняних митців.

Перше місце – © IPPAWARDS – Санні Ченг – Сполучені Штати Америки

Географія конкурсу

Список переможців IPPAWARDS 2025 показує справді глобальний характер змагання. Серед лауреатів — автори з США, Бразилії, України, Тайваню, Китаю, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Австралії, Іспанії, Литви, Сінгапуру, Мексики та багатьох інших країн.

Друге місце – © IPPAWARDS – 少贤 伯 – Китай

Це свідчить про те, що мобільна фотографія стирає кордони та дає змогу талановитим людям з усього світу заявити про себе без потреби в дорогому обладнанні чи студіях.

Перше місце – © IPPAWARDS – Джейн Паркер – Нова Зеландія

Як долучитися

Повний список переможців і галерею всіх нагороджених робіт можна переглянути на офіційному сайті IPPAWARDS. Кожна фотографія супроводжується інформацією про модель iPhone, місце зйомки та короткий опис від автора.

На сайті вже відкрито прийом заявок на конкурс 2026 року. Там же доступні детальні умови участі, форма реєстрації та відповіді на найпоширеніші запитання. Для участі потрібен лише iPhone та бажання ділитися своїм баченням світу через об'єктив смартфона.

