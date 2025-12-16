Минимализм победил: как выглядят красивейшие пейзажи мира по версии ILPOTY 2025 (фото)

На 12-м конкурсе International Landscape Photographer of the Year определили самые лучшие пейзажные снимки планеты. Среди победителей – вулканы Новой Зеландии, ледники Гренландии и минималистичные дюны.

Международный конкурс ландшафтной фотографии ILPOTY подвел итоги 2025 года, определив самые впечатляющие пейзажные работы из более чем 3600 снимков, отправленных фотографами со всего мира. В финальную фотокнигу вошли 101 лучшее фото, а еще более сотни работ попали в расширенный онлайн-топ.

Международный ландшафтный фотограф года (International Landscape Photographer of the Year, ILPOTY) – один из самых престижных мировых фотоконкурсов, специализирующийся именно на пейзажной фотографии и ежегодно собирающий тысячи работ. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Победитель и номинанты

Главный титул "Международный ландшафтный фотограф года 2025" получил американец Дж. Фриц Румпф. Его серия из четырех снимков поразила жюри сочетанием минимализма, тонкой работы со светом и ощущением пространства.

Работы победителя демонстрируют чрезвычайно взвешенную композицию и почти графический минимализм. В серию вошли воздушный кадр речного русла между белыми дюнами в бразильском национальном парке Ленсойс Мараньенсес, нежные дюны в Долине Смерти, шторм над зелеными полями Бразилии и зимний пейзаж с березами у замерзшего фьорда в Норвегии.

Второе место занял польский фотограф Кароль Ненартович с серией снимков из Чили и США, третье – американка Джойс Билер, представившая работы из Патагонии и Перу.

Вулкан года

Отдельную награду за "Международную ландшафтную фотографию года" получил австриец Лукас Триксл. Его снимок вулканической горы Таранаки в Новой Зеландии стал настоящей визитной карточкой конкурса.

Фото: Лукас Триксл

От пустынь к ледникам

География победных кадров поражает масштабом: пустыни Намибии и Сахары, ледники Гренландии, фьорды Норвегии, заснеженные пейзажи Хоккайдо, горы Патагонии. В топ вошли также работы из Исландии, Чили, Великобритании, Алжира и США – от драматических бурь над каньонами до минималистических береговых линий шотландских островов.

Рейкьянесбаер, Исландия, фото: Макс Тервиндт

Ущелье Сту Лагил, Исландия, автор: Марчин Заяц

Восход солнца в Патагонии, Чили, автор: Джойс Билер

Среди самых ярких кадров подборки – спиральная волна у айсберга в Гренландии от Иероена ван Ньювенгове и "дерево-королева" на острове Сокотра в Йемене, снятая под звездным небом.

Спиральная волна разбивается о верхушку айсберга, залив Диско, Гренландия, автор: Jeroen Van Nieuwenhove

Остров Гаррис, Шотландия, Великобритания, автор: Герайнт Эванс

Тематические награды

Организаторы традиционно присудили ряд дополнительных знаков отличия в категориях "Бурное небо", "Снег и лед", "Морской пейзаж", "Одинокое дерево" и черно-белая фотография. Победителями стали кадр суперклетки в Нью-Мексико, одинокое дерево в заснеженном поле Японии, спиральная волна в Гренландии и дюны Скелетон-Коуста в Намибии.

«Королевское» огуречное дерево (Dendrosicyos Socotranus), Сокотра, Йемен, автор: Бенджамин Баракат

Среди рыжего песка пустыни Центральная Сахара, национальный парк Тассили-н’Аджер, Алжир, появляется серия темных скульптур, национальный парк Тассили-н’Аджер, Алжир, автор: Энрике Мурта

Ранее "Телеграф" рассказывал, что National Geographic показал лучшие фото дикой природы 2025 года. В подборку вошли работы фотографов со всего мира – от Бразилии и Южного Судана до Калифорнии и Канады.