Что надеть на Новый 2026 год, чтобы не разгневать Огненную Лошадь. "Горячие" цвета и модные образы с фото

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Автор
Девушка в красном Новость обновлена 26 декабря 2025, 13:17
Девушка в красном. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Забудьте о черном и тусклых оттенках

Подготовка к встрече Нового 2026 года обещает быть яркой и динамичной, поскольку по восточному календарю это год Красной Огненной Лошади. Энергия этого знака диктует смелые решения, насыщенные цвета и элегантные фасоны.

Главным фаворитом праздника станет красный и вся "огненная" палитра. "Телеграф" рассказывает, какие трендовые цвета новогодней ночи 2026, актуальные идеи и фасоны. Кроме того, названы модные антитренды.

Трендовые цвета для новогодней ночи 2026

  • Огненный красный и алый: цвета страсти, скорости и жизненной силы, которые привлекут удачу в год Лошади.
красное платье на девушке
Цвет-магнит для счастья
  • Бордовый и винный (Burgundy): глубокие, аристократичные оттенки, которые остаются на пике популярности.
  • Золотой и медный: символы богатства и солнечного света. Золотые пайетки или металлизированные ткани идеально впишутся в праздничную атмосферу.
платье золотистое для нового года
Фото: Pinterest
  • Землистые тона: терракотовый, коричневый и теплый песочный помогут сбалансировать огненную стихию.
  • Изумрудный и лаймовый: природные зеленые оттенки добавят свежести и благородства образу.
зеленое платье изумруд
Фото: Pinterest
  • Cloud Dancer ("Танцовщица облаков"): по версии Pantone, этот воздушный белый оттенок станет ключевым в 2026 году для тех, кто ценит безмятежность и минимализм.
платье белое на девушке
Фото: instagram.com

Модные идеи и фасоны

В Новый год 2026 будут актуальны образы, подчеркивающие уверенность и свободу движений:

  • Платье-жакет: отличный вариант для активного вечера, сочетающий статусность и комфорт.
Платье жакет
Фото: issaplus.com
  • Эффектный декор: в моде гипердекор — банты, кружевные детали, стразы на джинсах и крупный жемчуг.
  • Перчатки: неожиданный тренд года. Длинные кожаные, сетчатые или кружевные перчатки станут стильным акцентом даже к простому наряду.
перчатки к платью на новый 2026 год
Фото: Pinterest
  • Ткани: выбирайте материалы с роскошной текстурой — шелк, атлас, бархат или ткани с пайетками.
красное платье на новый год 2026
Фото: instagram.com

Чего стоит избегать

В новогоднюю ночь откажитесь от мрачных и тяжелых оттенков, таких как черный, темно-серый и тускло-коричневый, если они не дополнены яркими аксессуарами. Также лучше избегать слишком холодных оттенков синего. Ранее мы детальнее рассказали об удачных новогодних нарядах.

