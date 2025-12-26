Что надеть на Новый 2026 год, чтобы не разгневать Огненную Лошадь. "Горячие" цвета и модные образы с фото
Забудьте о черном и тусклых оттенках
Подготовка к встрече Нового 2026 года обещает быть яркой и динамичной, поскольку по восточному календарю это год Красной Огненной Лошади. Энергия этого знака диктует смелые решения, насыщенные цвета и элегантные фасоны.
Главным фаворитом праздника станет красный и вся "огненная" палитра. "Телеграф" рассказывает, какие трендовые цвета новогодней ночи 2026, актуальные идеи и фасоны. Кроме того, названы модные антитренды.
Трендовые цвета для новогодней ночи 2026
- Огненный красный и алый: цвета страсти, скорости и жизненной силы, которые привлекут удачу в год Лошади.
- Бордовый и винный (Burgundy): глубокие, аристократичные оттенки, которые остаются на пике популярности.
- Золотой и медный: символы богатства и солнечного света. Золотые пайетки или металлизированные ткани идеально впишутся в праздничную атмосферу.
- Землистые тона: терракотовый, коричневый и теплый песочный помогут сбалансировать огненную стихию.
- Изумрудный и лаймовый: природные зеленые оттенки добавят свежести и благородства образу.
- Cloud Dancer ("Танцовщица облаков"): по версии Pantone, этот воздушный белый оттенок станет ключевым в 2026 году для тех, кто ценит безмятежность и минимализм.
Модные идеи и фасоны
В Новый год 2026 будут актуальны образы, подчеркивающие уверенность и свободу движений:
- Платье-жакет: отличный вариант для активного вечера, сочетающий статусность и комфорт.
- Эффектный декор: в моде гипердекор — банты, кружевные детали, стразы на джинсах и крупный жемчуг.
- Перчатки: неожиданный тренд года. Длинные кожаные, сетчатые или кружевные перчатки станут стильным акцентом даже к простому наряду.
- Ткани: выбирайте материалы с роскошной текстурой — шелк, атлас, бархат или ткани с пайетками.
Чего стоит избегать
В новогоднюю ночь откажитесь от мрачных и тяжелых оттенков, таких как черный, темно-серый и тускло-коричневый, если они не дополнены яркими аксессуарами. Также лучше избегать слишком холодных оттенков синего. Ранее мы детальнее рассказали об удачных новогодних нарядах.