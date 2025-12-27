Выключайте из розетки: какие незаметные "пожиратели" света добивают систему во время отключений

Даже включать чайник во время дефицита электроэнергии стоит с умом

Регулярные отключения электроэнергии меняют привычный режим жизни и заставляют потребителей по-другому относиться к использованию света. Энергосбережение стало необходимым условием стабильной работы сети и уменьшения риска аварийных отключений. "Телеграф" расскажет, какие решения стоит принять.

Невидимое потребление, которое создает реальную нагрузку

Ключевой задачей для потребителей является уменьшение пиковых нагрузок на сеть. Речь идет о сознательном избегании одновременного использования нескольких энергоемких приборов в часы, когда электросистема работает с наибольшей нагрузкой. Именно пики потребления чаще всего создают дополнительные риски аварийных отключений после восстановления подачи света.

Перенос потребления на стабильные часы означает планирование работы бытовой техники с учетом графиков электроснабжения.

Стирку, нагрев воды в бойлере, приготовление пищи на электроплите целесообразно выполнять не сразу после появления света, а с определенной паузой, когда нагрузка на сеть снижается. Такой подход позволяет не только уменьшить давление на энергосистему, а и избежать повторных отключений.

Отключения света на Троещине / Ян Доброносов, "Телеграф"

Отказ от фоновых затрат электроэнергии касается приборов, которые потребляют ток постоянно, даже без активного использования.

Роутеры, телевизоры, компьютеры, зарядные устройства в режиме ожидания создают суммарную нагрузку, которая в условиях дефицита электроэнергии становится критической.

Выключение таких устройств из розетки в часы отсутствия света и минимизация standby-режимов после его восстановления позволяют сократить общее потребление без потери комфорта.

Бытовые процессы, которые можно отложить

Обогреватели и бойлеры остаются основными источниками пиковой нагрузки зимой. Их целесообразно использовать только при реальной необходимости, избегая одновременной работы с другими энергоемкими приборами. Обогреватели стоит включать на минимально достаточную мощность и выключать сразу после достижения комфортной температуры, а не оставлять работать постоянно.

Бойлеры эффективнее нагревать в стабильные часы электроснабжения, а не сразу после восстановления света. По возможности целесообразно устанавливать более низкую температуру нагрева и использовать накопленную горячую воду рационально, чтобы избежать повторного включения прибора в пиковый период.

Электроплиты и духовки создают кратковременные, но высокие нагрузки на сеть. Приготовление пищи стоит планировать заранее, избегая параллельной работы нескольких конфорок вместе с бойлером или обогревателем. Рациональное использование плиты позволяет уменьшить нагрузку без существенного влияния на быт.

Стиральные машины целесообразно запускать только при полной загрузке и в часы, когда нагрузка на сеть ниже.

Стиральная машина / PlanetCare

Кондиционеры зимой могут работать в режиме обогрева, однако их использование в условиях дефицита электроэнергии стоит ограничивать.

Приборы, которые потребляют электроэнергию в режиме ожидания

Освещение и бытовая электроника формируют значительную часть ежедневного потребления электроэнергии, особенно в условиях короткого зимнего дня. Использование LED-ламп позволяет существенно сократить расходы электроэнергии без потери уровня освещенности.

По возможности целесообразно ограничивать количество включенных источников света и концентрировать освещение только в тех помещениях, где находятся люди.

Особое внимание стоит уделять режимам ожидания бытовой электроники. Телевизоры, компьютеры, роутеры, аудиосистемы и другая техника в standby-режиме потребляют электроэнергию постоянно, даже без активного использования.

Контроль зарядных устройств также имеет значение в условиях дефицита электроэнергии. Зарядку гаджетов целесообразно планировать в стабильные часы электроснабжения, не оставляя адаптеры подключенными к сети без надобности.

Приготовление пищи как источник пиковых нагрузок

Приготовление пищи целесообразно планировать так, чтобы не включать электроплиту, духовку и другие мощные приборы одновременно. По возможности стоит готовить еду за один подход и избегать многократного разогрева.

Электрочайник следует использовать только для необходимого объема воды. Кипячение полного чайника без необходимости увеличивает потребление электроэнергии и создает короткий, но резкий скачок нагрузки.

Бойлер целесообразно нагревать в стабильные часы электроснабжения, а не сразу после появления света. Установка умеренной температуры и рациональное использование горячей воды позволяют реже включать прибор и уменьшают общую нагрузку на сеть.

Как избежать повторного перегрузки сети

После восстановления электроснабжения нагрузка на сеть резко возрастает из-за одновременного включения бытовых приборов во многих домохозяйствах. Именно этот момент является наиболее рискованным для стабильной работы энергосистемы, поэтому поведение потребителей играет ключевую роль.

Поэтапное включение приборов предполагает отказ от одновременного запуска бойлеров, электроплит, обогревателей и стиральных машин сразу после появления света. Целесообразно делать паузы между включением мощных устройств, позволяя сети стабилизироваться.

Избегание одновременных нагрузок означает распределение бытовых процессов во времени. Если работает бойлер или электроплита, стоит отложить использование других энергоемких приборов. Такой подход уменьшает пиковое потребление, снижает риск повторных отключений и способствует более равномерной работе энергосистемы.

Зарядка аккумуляторов без пиковых скачков

Эффективность резервных источников питания напрямую зависит от правильного и ограниченного использования. Павербанки и аккумуляторные станции целесообразно применять прежде всего для поддержки критических функций — связи, интернета, базового освещения, работы ноутбуков или медицинских устройств.

Аккумуляторные системы целесообразно заряжать в стабильные часы электроснабжения, избегая одновременного подключения с другими мощными приборами.

Целевой подход к использованию резервных источников позволяет не только повысить автономность домохозяйства, а и избежать резкого роста потребления после восстановления света.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в преддверии Рождества и Нового года Украину накрыли морозы до −10 °C. Выдержит ли энергосистема нагрузку в праздничные дни и существует ли риск массовых отключений электроэнергии?