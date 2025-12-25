Свеча из мандаринки за 2 минуты. Украинец показал гениальный лайфхак, если нет света (видео)

Самый копеечный способ осветить комнату

В условиях постоянных отключений электроэнергии украинцы продолжают искать простые и бюджетные способы осветить свои дома. Известный украинец поделился оригинальным методом создания "праздничного" светильника из того, что наверняка есть на каждом новогоднем столе.

Когда под рукой нет ни восковых свечей, ни фонарика, на помощь придут обычные цитрусовые. Популярный блогер и химик Глеб Репич продемонстрировал, как превратить мандарин в масляную лампу всего за пару минут.

Как сделать свечу из мандарина: пошаговая инструкция

Возьмите мандарин и аккуратно разрежьте кожуру по "экватору" (посередине), стараясь не повредить мякоть. Аккуратно снимите верхнюю часть кожуры. Главный секрет — использовать ту половинку, где внутри остается белый стержень из волокон (альбедо). Он и будет служить природным фитилем. В импровизированную чашу из кожуры налейте обычное рафинированное растительное масло. Важно, чтобы кончик белого хвостика был пропитан маслом. Подожгите белый хвостик. Сначала волокна могут разгораться неохотно, но как только масло начнет подниматься по ним, свеча даст ровное и стабильное пламя.

