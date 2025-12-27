Свет из консервной банки: простой лайфхак, спасающий во время блэкаута (видео)

Как за 5 минут сделать источник направленного света из подручных материалов

При отключении и блэкаутах важно оставаться со светом. С помощью консервной банки и свечи можно сделать направленный прожектор, который поможет при нехватке освещения.

Лайфхак опубликовали в соцсети "Инстаграм". Для него, кроме банки и свечи, нужно также орудие, которым нужно будет пробить отверстие, например, нож и проволока или что-то подобное, чтобы сделать ручку.

Самодельный прожектор (пошаговая инструкция):

Возьмите консервную банку большого размера, зафиксируйте и сделайте отверстие ножом. Отверстие должно быть в диаметр свечи. Автор советует делать отверстие более безопасным с помощью палки, продвинув ее перед тем, как вставлять свечу. Чтобы она была зафиксирована, а прожектор безопаснее, острые края должны смотреть внутрь. Прикрепите ручку, подожгите свечу и прожектор готов.

Свечу на случай отключения можно сделать и самостоятельно из того, что часто встречается в декабре в квартирах украинцев. Масляная лампа на растительном масле может поместиться в обычный мандарин.

