Світло з консервної банки: простий лайфхак, який рятує під час блекауту (відео)

Як за 5 хвилин зробити джерело направленого світла з підручних матеріалів

Під час відключень та блекаутів важливо залишатися зі світлом. За допомогою консервної банки та свічки можна зробити направлений прожектор, який допоможе при нестачі освітлення.

Лайфхак опублікували в соцмережі "Інстаграм". Для нього, окрім банки та свічки, потрібне також знаряддя, яким треба буде пробити отвір, наприклад ніж та дріт або щось подібне, щоб зробити ручку.

Саморобний прожектор (покрокова інструкція):

Візьміть консервну банку великого розміру, зафіксуйте і зробіть отвір ножем. Отвір має бути в діаметр свічки. Автор радить робити отвір більш безпечним за допомогою палки, просунувши її перед тим, як вставляти свічку. Щоб вона була зафіксована, а прожектор безпечнішим, гострі краї мають дивитись всередину. Прикріпіть ручку, підпаліть свічку і прожектор готовий.

Свічку на випадок відключення можна зробити і самостійно, з того, що часто зустрічається в грудні у квартирах українців. Масляна лампа на олії може поміститися у звичайний мандарин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі тривалих морозів відключення посиляться, адже в Україні проблема з дефіцитом потужності після обстрілів росіян.