Гигаватт мощности не поможет? Экс-министр энергетики сделал тревожный прогноз по отключениям света

В стране нет резервов, чтобы перекрывать понижение температуры

Обнаруженный дополнительный гигаватт мощности, о котором недавно заявили власти, может частично улучшить ситуацию, однако этого недостаточно для бесперебойной работы энергосистемы в морозы. То есть, он не гарантирует стабильного электроснабжения при температуре ниже –10°C.

Что нужно знать:

Даже без обстрелов в энергосистеме сохраняется дефицит мощности

Найденный гигаватт может уменьшить продолжительность отключений, но не устранить их полностью

На Рождество в большинстве областей температура упадет до -10 градусов ночью

Об этом бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан рассказал "Телеграфу" в материале: "Будут ли украинцы со светом на Рождество и Новый год: экс-министр энергетики назвал условия".

Нашли гигаватт, температура снизилась – и гигаватта уже нет. Если минус 10, то считайте, что нам нужна мощность атомного блока. Даже без обстрелов у нас есть дефицит по мощности, у нас нет резервов, чтобы перекрывать понижение температуры. говорит собеседник.

Он полагает, что найденный гигаватт позволит уменьшить количество часов отключения. Однако еще есть вопрос с тем, куда можно передать электроэнергию, а куда нет и как можно восстанавливать подстанции для передачи в конкретный регион.

Какая погода в Украине

Согласно данным "Укргидрометцентра", в некоторых областях страны уже ударили морозы.

На Рождество -10 градусов ночью ожидается поти во всех областях страны. Холоднее будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях — 11 и 12 градусов мороза.

На юге будет до -9.

Погода в Украине 25 декабря

При этом, ближе к Новому году синоптики обещают потепление. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне -2 градусов 28 декабря.

Погода в Украине 28 декабря

В то же время, согласно прогнозам на сайте Ventusky, веером 31 декабря температура воздуха может опускаться до — 9 градусов в северной части страны.

Погода в Украине 31 декабря

