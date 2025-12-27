Защитит от сквозняков из окна: простой лайфхак сохранит тепло и кошелек

Дополнительный изоляционный слой на окнах сохранит тепло в доме

С приходом холодов может быть заметно, как из окна тянет холодным воздухом, что негативно влияет как на микроклимат в помещении, так и на здоровье людей. Но есть простой и дешевый лайфхак как избавиться от сквозняков без лишних усилий.

Сделать дом теплее поможет простая упаковочная или пузырчатая пленка. Об этом рассказали пользователи соцсети Reddit.

Что нужно

Поскольку в доме источником потери тепла являются окна, их необходимо утеплить в первую очередь. Для этого не нужен большой бюджет, ведь цена пузырчатой пленки, нужной как изоляционный слой, не высока. Так, понадобятся:

пузырчатая пленка,

ножницы или канцелярский нож,

емкость или пульверизатор с водой.

Пузырчатая пленка. Фото Оlpak

Следует добавить, что пленка с пузырьками большего размера будет пропускать больше света в дом. Кроме окон утеплить с помощью пленки можно также дверь со стеклянными вставками.

Как утеплить окна

Измерить размеры окон и обрезать пленку. Она должна легко размещаться в раме, плотно прилегая к стеклу. Опрыскать водой окно и прижать пленку к окну так, чтобы пузырьки касались стекла, а плоская сторона была направлена внутрь помещения.

Поклейка плёнки на стекло. Фото plenka.market

Пузырчатая пленка пристанет к стеклу и останется там до тех пор, пока ее не нужно будет снять. Под пленкой стекло останется чистым. В редких случаях можно использовать двусторонний скотч.

Пузырчатая пленка. Фото Оlpak

Сколько стоит пленка

В Украине пузырчатую пленку можно легко купить в строительных магазинах или онлайн. Ее цена зависит от плотности, размера пузырьков и прочего и не превышает нескольких сотен гривен за метр.

Цены на плёнку в Украине. Фото Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандинавском лайфхаке для утепления во время суровых зим.