Захистить від протягів з вікна: простий лайфхак збереже тепло та гаманець
Додатковий ізоляційний шар на вікнах збереже тепло в будинку
З приходом холодів може бути помітно, як з вікна тягне холодним повітрям, що негативно впливає як на мікроклімат в помешканні, так і на здоров'я людей. Але є простий та дешевий лайфхак як позбутись протягів без зайвих зусиль.
Зробити дім теплішим допоможе проста пакувальна або пухирчаста плівка. Про це розповіли користувачі соцмережі Reddit.
Що потрібно
Оскільки в будинку джерелом втрати тепла є вікна, їх потрібно утеплити в першу чергу. Для цього не потрібен великий бюджет, адже ціна пухирчастої плівки, необхідна, як ізоляційний шар, не висока. Так, знадобляться:
- пухирчаста плівка,
- ножиці або канцелярський ніж,
- емність або пульверизатор з водою.
Варто додати, що плівка з пухирцями більшого розміру пропускатиме більше світла в будинок. Окрім вікон утеплити за допомогою плівки можна також і двері зі скляними вставками.
Як утеплити вікна
Поміряти розмір вікон та обрізати плівку. Вона повинна легко розміщуватись в рамі, щільно прилягаючи до скла. Обприскати водою вікно та притискнути плівку до вікна так, щоб пухирці торкалися скла, а плоска сторона була направлена всередину приміщення.
Пухирчаста плівка пристане до скла і залишиться там до того часу, поки її не потрібно буде зняти. Під плівкою скло залишиться чистим. В окремих випадках можна використати двосторонній скотч.
Скільки коштує плівка
В Україні пухирчату плівку можна легко купити в будівельних магазинах магазинах або онлайн. ЇЇ ціна залежить від щільності, розміру бульбашок та іншого і не перевищує кількох сотень гривень за метр.
