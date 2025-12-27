Захистить від протягів з вікна: простий лайфхак збереже тепло та гаманець

Додатковий ізоляційний шар на вікнах збереже тепло в будинку

З приходом холодів може бути помітно, як з вікна тягне холодним повітрям, що негативно впливає як на мікроклімат в помешканні, так і на здоров'я людей. Але є простий та дешевий лайфхак як позбутись протягів без зайвих зусиль.

Зробити дім теплішим допоможе проста пакувальна або пухирчаста плівка. Про це розповіли користувачі соцмережі Reddit.

Що потрібно

Оскільки в будинку джерелом втрати тепла є вікна, їх потрібно утеплити в першу чергу. Для цього не потрібен великий бюджет, адже ціна пухирчастої плівки, необхідна, як ізоляційний шар, не висока. Так, знадобляться:

пухирчаста плівка,

ножиці або канцелярський ніж,

емність або пульверизатор з водою.

Пухирчаста плівка. Фото Оlpak

Варто додати, що плівка з пухирцями більшого розміру пропускатиме більше світла в будинок. Окрім вікон утеплити за допомогою плівки можна також і двері зі скляними вставками.

Як утеплити вікна

Поміряти розмір вікон та обрізати плівку. Вона повинна легко розміщуватись в рамі, щільно прилягаючи до скла. Обприскати водою вікно та притискнути плівку до вікна так, щоб пухирці торкалися скла, а плоска сторона була направлена всередину приміщення.

Поклейка плівки на скло. Фото plenka.market

Пухирчаста плівка пристане до скла і залишиться там до того часу, поки її не потрібно буде зняти. Під плівкою скло залишиться чистим. В окремих випадках можна використати двосторонній скотч.

Пухирчаста плівка. Фото Оlpak

Скільки коштує плівка

В Україні пухирчату плівку можна легко купити в будівельних магазинах магазинах або онлайн. ЇЇ ціна залежить від щільності, розміру бульбашок та іншого і не перевищує кількох сотень гривень за метр.

Ціни на плівку в Україні. Фото Скріншот

