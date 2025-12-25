Поможет согреть постель в мороз: простой лайфхак от одесситов в условиях блэкаута (видео)

Одесситы показали, как греются по ночам

Из-за ударов россиян по украинской энергетической инфраструктуре во многих городах даже на Рождество отключения света достигают 10 часов. При этом на улице – рождественские морозы. Одесситы рассказали, как они согреваются в условиях длительного блэкаута.

Соответствующее видео опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. На помощь придет газовая плита и пластиковая бутылка.

Жительница Одессы поделилась своим способом не замерзнуть. Для этого она греет воду на газовой плите и заливает ее в пластиковые бутылки. Такие импровизированные грелки женщина кладет в постель под одеяло себе и сыну в области ног.

Стоит отметить, что в Одессе нет энергоснабжения уже шестой день. Поэтому местные жители вынуждены использовать и изобретать различные лайфхаки, чтобы согреться без электричества.

