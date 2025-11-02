Так утепляют дома скандинавы: рабочий лайфхак украинцам для суровых зим

Скандинавы используют теплоизоляционные материалы в домах

Платежки на электроэнергию заставляют задуматься, как сэкономить на отоплении. Интересным является скандинавский опыт, когда люди не тратят постоянно деньги на обогрев дома, а пытаются избежать потери тепла.

"Телеграф" расскажет лайфхаки скандинавов, которые помогают им экономить на отоплении и жить в теплых домах.

Как скандинавы сохраняют тепло

Прежде всего скандинавы опираются на теплоизоляцию — оснащают пол материалами, которые не пропускают холод. К примеру, они крепят на фундамент дома экструзионный пенополистирол (XPS), который имеет низкое водопоглощение и уменьшает потери тепла.

Экструзионный пенополистирол, фото nl.ua

Также нередко под пол прокладывают толстый пенопласт. Таким образом, тепло направляется не в землю, а в помещение, поскольку создается изоляционный слой, который его удерживает. А вот для утепления стен в скандинавских странах обычно используют твердую и мягкую стекловату.

Твердая стекловата, фото "Максимус Центр"

Мягкая стекловата – материал в рулонах, которым заполняют полости в стенах и межэтажных перекрытиях. Жесткая стекловата – это жесткие плиты или панели, которые используют как внутренний слой стены. Вместе они образуют конструкцию, которая помогает сохранять тепло в доме.

Мягкая стекловата, фото Amazon

В Скандинавии большое внимание уделяется окнам, поскольку через них может теряться 20-30% тепла. Поэтому обычно в Северной Европе устанавливают деревянные окна. Они выбирают мультифункциональный стеклопакет (три или четыре стекла), который удерживает тепло. Чтобы не было сквозняков, по периметру рамы используют современные уплотнители.

Деревянные окна, фото isu.org.ua

Еще один лайфхак, как жить в теплом доме, — это выбирать квартиры или дома с окнами, выходящими на юг, восток или запад, но не на север. Тогда в помещение будет попадать максимум солнечных лучей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как согреться без отопления в старых домах. Важно утеплять окна и двери.