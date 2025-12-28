Туда ехали со всей Украины и из-за рубежа: почему "Барабашово" стало символом Харькова (фото)

Его считают крупнейшим рынком в Восточной Европе

Об этом рынке знают далеко за пределами Харькова. Сюда годами приезжали за покупками, работой и товаром для перепродажи. Его смело можно назвать одним из символов города.

Речь идет о рынке "Барабашово", первая торговая точка которого открылась где-то в 1995 году. Подробнее о нем написал "Телеграф".

"Город в городе": как рос рынок "Барабашово"

На рынке до войны кипела жизнь. Фото: doba

Рынок выполнял роль крупного торгового центра для всей страны. Сюда приезжали предприниматели из Украины и из-за рубежа, чтобы закупать товар для продажи в других городах. Это напрямую влияло на развитие малого бизнеса и розничной торговли.

В то же время "Барабашово" было пространством, где работали тысячи харьковчан, формировались повседневные привычки, появлялись новые модные товары. Рынок жил по своему ритму и объединял людей разного возраста и достатка.

По масштабам он не имеет аналогов в регионе. Ассортимент товаров включал одежду, обувь, аксессуары, косметику, детские игрушки, ткани, фурнитуру, хозяйственные товары, бытовую технику, сантехнику, строительные материалы, вело- и мототовары, автозапчасти. На территории работали кафе, паркинги, склады и другие объекты инфраструктуры.

Рынок с высоты птичьего полета. Фото: Мой Харьков

Факты о рынке

Рынок известен под несколькими названиями: "Барабашово", "Барабан", "Барабашка", "Барик", "базар Барабашова Харьков". Он работает более 25 лет. Общая длина торговых рядов и переходов превышает 300 километров, хотя изначально территория была значительно меньше.

Первая торговая точка появилась примерно в 1995 году. Она известна как "Каменка" или "Каменные ряды" и работает по сей день. Название рынка происходит от станции метро "Академика Барабашова", которая расположена рядом.

Торговый центр занимает почти 100 гектаров между центром Харькова и жилым массивом Салтовка. Внутри периметра находятся станция метро и конечные остановки общественного транспорта. На территории также размещены два гипермаркета, медицинский центр, аптеки, кафе и складские помещения. Площадь рынка превышает 75 гектаров, он является крупнейшим в Восточной Европе и входит в число крупнейших рынков мира.

В период наибольшей активности ежедневно рынок посещали до 200 тысяч человек. Сюда приезжали не только харьковчане, но и жители других городов. Сейчас количество покупателей уменьшилось примерно в пять раз, но выбор товаров остается широким.

Карта рынка. Фото: Wikipedia

Рынок пострадал от войны России против Украины

Во время полномасштабной войны рынок подвергся значительным разрушениям. 17 марта 2022 года во время боев за Харьков российские войска обстреляли территорию из реактивных систем залпового огня "Град". Возникли масштабные пожары в разных частях рынка.

Во время тушения пожара обстрел повторился, погиб один пожарный. Пламя охватило почти всю территорию рынка и перекинулось на соседние частные дома. 25 марта обстрелы произошли снова. В результате значительная часть торговых площадей была уничтожена. Ущерб для окружающей среды Государственная экологическая инспекция Украины оценила почти в 2 миллиарда гривен.

29 апреля 2024 года Харьковский городской голова Игорь Терехов переименовал Амурскую улицу, которая проходит через рынок, в улицу Александра Подольского. Спасатель погиб во время удара по территории рынка.

В ночь с 5 на 6 февраля 2025 года российская армия повторно атаковала "Барабашово" с помощью беспилотников.

