Туди їхали з усієї України і з-за кордону: чому "Барабашово" став символом Харкова (фото)

Його вважають найбільшим ринком у Східній Європі

Про цей ринок знають далеко за межами Харкова. Сюди роками приїжджали за покупками, роботою та товаром для перепродажу. Його сміло можна називати одним із символів міста.

Йдеться про ринок "Барабашово", перша торгова точка якого відкрилась десь у 1995 році. Детальніше про нього написав "Телеграф".

"Місто в місті": як зростав ринок "Барабашово"

На ринку до війни кипіло життя. Фото: doba

Ринок виконував роль великого торгівельного центру для всієї країни. Сюди приїжджали підприємці з України та з-за кордону, щоб закуповувати товар для продажу в інших містах. Це напряму впливало на розвиток малого бізнесу та роздрібної торгівлі.

Водночас "Барабашово" було простором, де працювали тисячі харків’ян, формувалися повсякденні звички, з’являлися нові модні товари. Ринок жив за власним ритмом і об’єднував людей різного віку та достатку.

За масштабами він не має аналогів у регіоні. Асортимент товарів охоплював одяг, взуття, аксесуари, косметику, дитячі іграшки, тканини, фурнітуру, господарські товари, побутову техніку, сантехніку, будівельні матеріали, вело- й мототовари, автозапчастини. На території працювали кафе, паркінги, склади та інші об’єкти інфраструктури.

Ринок з висоти пташиного польоту. Фото: Мій Харків

Факти про ринок

Ринок відомий під кількома назвами: "Барабашово", "Барабан", "Барабашка", "Барік", "базар Барабашова Харків". Він працює понад 25 років. Загальна довжина торгових рядів і переходів перевищує 300 кілометрів, хоча спочатку територія була значно меншою.

Перша торгова точка з’явилася приблизно у 1995 році. Вона відома як "Кам’янка" або "Кам’яні ряди" і працює донині. Назва ринку походить від станції метро "Академіка Барабашова", яка розташована поруч.

Торговий центр займає майже 100 гектарів між центром Харкова та житловим масивом Салтівка. Усередині периметра знаходяться станція метро та кінцеві зупинки громадського транспорту. На території також розміщені два гіпермаркети, медичний центр, аптеки, кафе і складські приміщення. Площа ринку перевищує 75 гектарів, він є найбільшим у Східній Європі та входить до числа найбільших ринків світу.

У період найбільшої активності щодня ринок відвідували до 200 тисяч людей. Сюди приїжджали не лише харків’яни, а й мешканці інших міст. Зараз кількість покупців зменшилася приблизно у п’ять разів, але вибір товарів залишається широким.

Мапа ринку. Фото: Wikipedia

Ринок постраждав від війни Росії проти України

Під час повномасштабної війни ринок зазнав значних руйнувань. 17 березня 2022 року під час боїв за Харків російські війська обстріляли територію з реактивних систем залпового вогню "Град". Виникли масштабні пожежі в різних частинах ринку.

Під час гасіння вогню обстріл повторився, загинув один пожежник. Полум’я охопило майже всю територію ринку та перекинулося на сусідні приватні будинки. 25 березня обстріли відбулися знову. У результаті значну частину торгових площ було знищено. Збитки для довкілля Державна екологічна інспекція України оцінила майже у 2 мільярди гривень.

29 квітня 2024 року Харківський міський голова Ігор Терехов перейменував Амурську вулицю, яка проходить через ринок, на вулицю Олександра Подольського. Рятувальник загинув під час удару по території ринку.

У ніч з 5 на 6 лютого 2025 року російська армія повторно атакувала "Барабашово" за допомогою безпілотників.

