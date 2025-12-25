Символ любви: узнайте это популярное место для свиданий в Харькове.

Интересно, что у памятника в Харькове есть близнец в Великобритании

В Харькове находится чрезвычайно интересное произведение исскуства под названием "Памятник влюбленным". Это место стало любимым для влюбленных пар и молодоженов.

История Памятника влюбленным

В 2001 году во время встречи со студентами архитектурных факультетов харьковских вузов бывшему главе Харьковской обладминистрации Евгению Кушнареву пришла идея установить нетривиальный памятник. Поэтому молодежи был предложен конкурс на идею Памятника влюбленных. Победу одержал студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств Дмитрий Иванченко. Уже 1 сентября 2002 года состоялось официальное открытие памятника.

Он представляет собой арку, образованную фигурами парня и девушки летящих и сливающихся в поцелуе. Расположен в Харькове в сквере по улице Григория Сковороды, возле станции метро Архитектора Бекетова.

В 2009 году, из-за частых актов вандализма, памятник был окружен гранитным бордюром, был обустроен фонтан. Фигуры покрасили в золотистый цвет.

Интересные приметы

Если влюбленная пара поцелуется у памятника, то их любовь будет искренняя, долговременная и крепкая. Также, среди традиций, перед поцелуем брызгать губы водой из фонтана. Поцелуй возле него должен подарить искреннюю любовь. Эта примета широко распространена среди молодоженов.

Также интересно, что памятник почти идентичен памятнику The Kissing Bridge ("Мост поцелуев"), находящемуся в Брайтоне, Великобритания.

