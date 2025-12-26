Там жили обезьяны и застрелился председатель УССР: как Госпром стал символом Харькова (фото)

Некоторые сравнивали Харьков с Нью-Йорком из-за его уникальной архитектуры

В самом сердце Харькова возвышается здание, которое стало символом города и его истории. Госпром не только привлекает внимание своим величием и архитектурой, но и был свидетелем ключевых событий века — войны и смены власти.

Этот небоскреб уникален и таинственен одновременно, и только узнав его историю, можно понять, почему он стал визитной карточкой Харькова. Подробнее о нем написал "Телеграф".

Харьковский "человеческий муравейник": история здания, которое знают все

Госпром. Фото: Харьков

Интересные факты

Госпром стал крупнейшим в мире зданием конструктивизма на начальном этапе развития стиля и первым государственным офисным небоскребом в модернистских формах. Здание имеет девять башен высотой от шести до 13 этажей. Общая высота вместе с телеантенной — 108 метров, без нее — 63 метра. Сооружение расположили так, чтобы солнечный свет при закате просвечивал фасад, а между башнями проложили "воздушные" переходы длиной до 26 метров. С 2018 года входит в реестр недвижимых памятников национального значения, а с 2023 года — в список ЮНЕСКО объектов, нуждающихся в усиленной защите.

Строительство (1927). Фото: Wikipedia

Строительство Госпрома (1928). Фото: Wikipedia

Краткая история

Здание изначально планировалось для руководства УССР и управлений промышленности республики. Его официальное название было "Дом государственной промышленности", позже сократили до "ДГП" или "Госпром". С 21 ноября 1926 года небоскреб называли "Дзержинским домом", но впоследствии закрепилось современное название. Писатели и жители придумывали для сооружения собственные прозвища, в частности "дом-гора", "ковчег" и "человеческий муравейник".

После ввода в эксплуатацию Госпром занимали Госплан, Высший совет народного хозяйства, народные комиссариаты и многочисленные тресты. В здании были залы для заседаний на 1000 и 250 мест, столовая, библиотека, телефонная станция, архив, радиостанция, почта, медпункт, парикмахерская, гостиница и мастерские. Сооружение поражало высотой, и некоторые сравнивали Харьков с Нью-Йорком.

С 1928 по 1934 год в Госпроме размещался Совет народных комиссаров УССР. 7 июля 1933 года в своем кабинете в пятом подъезде Госпрома застрелился председатель правительства УССР Николай Скрипник. После переноса столицы в Киев в 1934 году здание заняли отделы облисполкома.

Во время нацистской оккупации 1941–1943 годов на первом этаже Госпрома разместили конюшню, а на других этажах жили сбежавшие обезьяны из зоопарка. Перед отступлением немцы заминировали здание и подожгли его, но железобетон не пострадал серьезно. Восстанавливали Госпром в 1943–1947 годах. После реставрации сюда вернулись тресты и библиотека, а в 1949 году открылся первый в СССР любительский телецентр. В 1954 году на здании установили телебашню, которая подняла общую высоту до 108 метров.

Советский зенитчик на территории Госпрома (1943 год). Фото: Wikipedia

Госпром в 1955 году. Фото: Wikipedia

В 2001 году началась современная реконструкция здания, которая должна была завершиться в 2011 году. В сентябре 2018 закончили восстановление фасадов, осталось отремонтировать переходы между частями здания и заменить коммуникации и лифты.

Сегодня в Госпроме работает около 300 арендаторов, в том числе государственные и частные компании. Здесь находятся областная государственная администрация, хозяйственный суд, телецентр и телестудия. 24 августа 2021 года на крыше открыли смотровую площадку с отреставрированным лифтом, входом, холлом и лестницей.

Российские удары по инфраструктуре

Госпром испытал разрушения. Фото: GETTY IMAGES

28 октября 2024 один из подъездов Госпрома был поврежден российской авиабомбой. Было разрушено несколько этажей. 8 ноября 2024 года по зданию нанесли новый удар, повредив остекление и витражи, а бомба попала по зеленой зоне.

