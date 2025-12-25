Там стены уже "пахнут" шоколадом: как кондитерская "Ведмедик" стала символом Харькова

Мебель в этом магазине сделана из красного дерева и стоит там уже 125 лет

В самом центре Харькова работает кондитерский магазин "Ведмедик", который стал одним из символов города. Внутри сохранились старинные витрины, люстры и деревянные шкафы.

Несмотря на годы, магазин продолжает удивлять посетителей. "Телеграф" рассказал, почему он стал известным и в чем его уникальность.

Кондитерский магазин, известный нескольким поколениям харьковчан

Магазин "Ведмедик" — символ Харькова более ста лет

Первый фирменный магазин Торгового дома "Жорж Борман" открылся на Николаевской площади в 1900 году. Он сразу стал популярным среди горожан и гостей города. Интерьер в стиле барокко создавал мастер М. М. Москаленко: высокие потолки с люстрами и лепниной, деревянные шкафы из красного дерева с позолотой и зеркалами, витрины с коробками конфет и макетами "рогов изобилия". Вечером витрины подсвечивались керосиновыми или электрическими лампами.

Витрины вечером подсвечиваются

Для рекламы выпускали кондитерские изделия с серийными этикетками. Серия "Бумажные изделия" учила делать из бумаги петушков, зайцев, белочек и модели самолетов. На этикетках серии "Русские писатели" были портреты Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. М. Толстого и цитаты из их произведений. Были также серии шоколада "Географический атлас", "Коллекция жуков", "Народы Сибири", "Спорт" и другие. Это способствовало популяризации изделий.

Коробки конфет в витринах

Первая государственная кондитерская фабрика бывшего общества "Жорж Борман" была переименована в фабрику "Жовтень" в 1922 году. Фирменный магазин получил такое же название. После войны он работал под названием "Кондитерские изделия на Тевелева".

В 1974 году магазин уже фигурировал в справочнике как "Ведмедик". В 2002 году он стал фирменным магазином Харьковской бисквитной фабрики и сохранил название "Ведмедик".

Магазин "Ведмедик" после переименования сохранил исторический интерьер

Интерьер магазина почти не изменился. Остались деревянные витрины с позолотой и зеркалами, тонкая роспись на потолке, изящные люстры, деревянные шкафчики и логотип "Жорж Борман". Говорят, воздух там все еще наполнен ароматом шоколада с 1900 года.

