Твердый сыр подешевел почти вдвое: где сейчас такие большие акции перед Новым годом

По акционной цене товар можно купить от 54 гривен

В магазине "АТБ" перед праздниками снова обновили акционные предложения, и на этот раз скидки коснулись популярных сыров. Цены на отдельные позиции уменьшились почти вдвое, поэтому внимательным покупателям есть из чего выбирать.

Акции действуют на твердые и полутвердые сыры, в частности брендов "Serenada", "Mlekpol", "Dziugas" и "Heinrichsthal". Наибольшие скидки достигают 40%, а большинство позиций подешевели на 30–36%. Подробнее об актуальных предложениях написал "Телеграф".

Сыр почти за полцены: какие бренды можно купить дешевле в "АТБ"

Сыры "Serenada" продаются по акционным ценам: полутвердый сыр Salami 135 грамм с томатом и базиликом стоит 59,90 гривен со скидкой 40%, Salami 135 грамм 45% пластины — 57,90 гривны со скидкой 36%, Radamer 200 грамм — 76,90 гривны со скидкой 30%, а меньшие упаковки Radamer 150 грамм — 66,90 гривны.

Что подешевело больше всего из твердых сыров

На сыры "Mlekpol" также действуют скидки: тертый Gouda 135 грамм можно приобрести за 53,90 гривны со скидкой 34%.

Продукция "Dziugas" подешевела на 30%: твердый сыр 100 грамм стоит 94,90 гривны, а большие фасовки, в том числе 180 грамм в нарезке, продаются за 164,90 гривны.

Акционные предложения есть и на импортные сыры "Heinrichsthal", в том числе наборы, которые можно купить со скидкой до 30% — 114,90 гривны.

Скидки на эти товары будут продолжаться преимущественно до 1 января 2026 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно сэкономить на продуктах для закусок.