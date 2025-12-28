Твердий сир здешевшав майже вполовину: де зараз такі великі акції перед Новим роком

За акційною ціною товар можна купити від 54 гривень

В магазині "АТБ" перед святами знову оновили акційні пропозиції, і цього разу знижки торкнулися популярних сирів. Ціни на окремі позиції зменшилися майже вдвічі, тож уважним покупцям є з чого обирати.

Акції діють на тверді та напівтверді сири, зокрема брендів "Serenada", "Mlekpol", "Dziugas" і "Heinrichsthal". Найбільші знижки сягають 40%, а більшість позицій подешевшали на 30–36%. Детальніше про актуальні пропозиції написав "Телеграф".

Сир майже за пів ціни: які бренди можна купити дешевше в "АТБ"

Сири "Serenada" наразі продаються за акційними цінами: напівтвердий сир Salami 135 грамів з томатом і базиліком коштує 59,90 гривень зі знижкою 40%, Salami 135 грамів 45% пластини — 57,90 гривень зі знижкою 36%, Radamer 200 грамів — 76,90 гривень зі знижкою 30%, а менші пакування Radamer 150 грамів — 66,90 гривень.

Що подешевшало найбільше з твердих сирів

На сири "Mlekpol" також діють знижки: тертий Gouda 135 грамів можна придбати за 53,90 гривень зі знижкою 34%.

Продукція "Dziugas" подешевшала на 30%: твердий сир 100 грамів коштує 94,90 гривень, а більші фасування, зокрема 180 грамів у нарізці, продаються за 164,90 гривні.

Акційні пропозиції є й на імпортні сири "Heinrichsthal", зокрема набори, які можна купити зі знижкою до 30% — 114,90 гривень.

Знижки на ці товари триватиме переважно до 1 січня 2026 року.

