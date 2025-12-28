"За 24 часа света не было 24 часа". Киевлянка смешно рассказала об отключении и стала "мэром Троещины" (видео)

Женщина "оказалась" самопровозглашенным мэром и активно начала бороться со снегопадами

После российских обстрелов в Киеве введены жесткие графики отключений света. Эта судьба не миновала и Троещину.

Местные жители с юмором относятся к ситуации и делятся опытом, как они переживают непростые времена. Пользователь одной из соцсетей рассказала, как проходит ее день.

"А теперь официальная информация. За 24 часа света не было 24 часа. Из которых 23 часа мы ели, два пили, а еще 14 лежали", — рассказала женщина.

Она провела своеобразный "репортаж" со своего балкона и отметила, что на улице идет снег. Но "критической угрозы" он не несет, поскольку люди активно его вытаптывают, чтобы было меньше работы коммунальщикам.

"Я вывела людей и сказала им вытаптывать дорожки. Люди активно протаптывают, а я стою и за этим всем смотрю", — отметила киевлянка.

Под этим видео появилось множество веселых комментариев, что женщина уже стала "народным мэром". Многие выразили свою поддержку и благодарность.

"Слава Богу, у нас такой замечательный мэр на Троещине". "Вот она, смотрящая за происходящим". "Хоть за Троещину можем быть спокойны". "Если на Троещине порядок, тогда будет в мире все хорошо", — комментируют пользователи соцсети.

Также она рассказала, что во время отключений света занимается творчеством. В частности, заканчивает писать книгу.

"Пишу книгу "Как не гигнуться этой зимой". Начала писать прошлой зимой, но не дописала. Сегодня допишу. Вы какую книгу сегодня написали?", — отметила женщина.

