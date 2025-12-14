Они не оставили елкам шанса: самые смешные приколы с котами поднимут новогоднее настроение (фото, видео)

Это невозможно смотреть без смеха

Постоянные отключения света и война в родной стране не позволяют украинцам в полной мере насладиться радостями жизни. Однако даже в этих обстоятельствах важно не забывать поднимать себе настроение. К примеру, смешными приколами с котами и их любимой новогодней игрушкой — елкой.

Каждый год пушистые проказники с завидным усердием превращают подготовку к Новому году в настоящее шоу. Стоит в доме появиться зеленой красавице, как для усатых исследователей открывается целый мир новых приключений: незнакомые предметы, шуршащая мишура, мерцающие гирлянды и блестящие игрушки моментально пробуждают в них охотничий азарт. Перед таким соблазном коты просто не в силах устоять.

Нередко их чрезмерное любопытство и страсть к исследованиям заканчиваются поваленными елками, разбросанными по полу украшениями и разбитыми шарами, а для хозяев — дополнительными хлопотами и незапланированной уборкой. Но даже несмотря на мелкие неприятности, наблюдать за пушистыми "диверсантами" — одно удовольствие: их проделки неизменно вызывают улыбку, смех и поднимают настроение.

Фото: Pinterest

Чтобы поднять настроение даже самому хмурому человеку, "Телеграф" собрал подборку забавных фото и видео с котами, объявившими войну новогодним зеленым красавицам.

Как бы не было смешно, но многие владельцы пушистиков сталкиваются с этой проблемой. Ранее мы писали, как отвадить кота прыгать на елку.