Они не оставили елкам шанса: самые смешные приколы с котами поднимут новогоднее настроение (фото, видео)
Это невозможно смотреть без смеха
Постоянные отключения света и война в родной стране не позволяют украинцам в полной мере насладиться радостями жизни. Однако даже в этих обстоятельствах важно не забывать поднимать себе настроение. К примеру, смешными приколами с котами и их любимой новогодней игрушкой — елкой.
Каждый год пушистые проказники с завидным усердием превращают подготовку к Новому году в настоящее шоу. Стоит в доме появиться зеленой красавице, как для усатых исследователей открывается целый мир новых приключений: незнакомые предметы, шуршащая мишура, мерцающие гирлянды и блестящие игрушки моментально пробуждают в них охотничий азарт. Перед таким соблазном коты просто не в силах устоять.
Нередко их чрезмерное любопытство и страсть к исследованиям заканчиваются поваленными елками, разбросанными по полу украшениями и разбитыми шарами, а для хозяев — дополнительными хлопотами и незапланированной уборкой. Но даже несмотря на мелкие неприятности, наблюдать за пушистыми "диверсантами" — одно удовольствие: их проделки неизменно вызывают улыбку, смех и поднимают настроение.
Чтобы поднять настроение даже самому хмурому человеку, "Телеграф" собрал подборку забавных фото и видео с котами, объявившими войну новогодним зеленым красавицам.
@pablinchi_villa #video #gatos #michi #fyp #arboldenavidad ♬ sonido original - ✨𝓟𝓪𝓫𝓵𝓲𝓷𝓬𝓱𝓲 ✨🫡 🇵🇪
@rusyaf #christmastree #cat #кіт #топ #реки #рекомендации #смішнийкіт #кітнадереві #ялинка #ялинка2024 #кітнаялинці ♬ оригінальний звук - Тедді ❤️🔥
@tanasiva_cats Ризикнули поставити ялинку😂 Як думаєте скільки вона простоїть? #елкаикот #коты#елка #кот #котиелка #смешныекоты #catburbon #kitten #kitty #kittensoftiktok #catsoftiktok #cats #вредныйкот #котик #fypシ #foryou #vir ♬ The Funny Bassoon - Eitan Epstein Music
@lyudmila_lebid #ялинканапідлозі #ялинка #приколи #киця #кіт ♬ оригінальний звук - Мамка і булка💕
@alya_.23._ 😺🌲 #кіт#прикол#смішнівідео#кітіялинка#ялинка#новийрік#рек#українськийтікток#рекрмендации#recommendations ♬ оригинальный звук - sun_shine
@lily_sun19 #ялинка2024 #трендялинка #котиіялинки #коти #cat #ойнебудупивопити #смішнівідео #смішнікоти ♬ оригінальний звук - Тячівський гудак 🌿💶
@nnapka Далі ялинку можна вже і не одягати #кіт #ялинка #новийрік #тренд #прикраса ♬ Sleigh Ride (Indian Christmas Remix) - Vindaloo Singh
@bublykcat Цілий рік чекав на це дерево 🌲😼 #car#кіт#кітіялинка#новийрік #newyear ♬ Sleigh Ride (Indian Christmas Remix) - Vindaloo Singh
@kittylapa Бам бам бам #бамбамбам #кітіялинка #bambambam #kittylapa #christmastrees #catandchristmastree @m1shamiller ♬ БАМ бам БАМ - Киця Лапа🐾
@mamansimbu #кітвідусіхбід🐈 ♬ Ця впорається - Mars_cat
@ukrainian_tv Їх улюблена іграшка кожної зими 😁 #cat #cats #котики #новийрік #гумор #ялинка #настрій #кот #кіт #коти ♬ оригинальный звук - Українське телебачення
Как бы не было смешно, но многие владельцы пушистиков сталкиваются с этой проблемой. Ранее мы писали, как отвадить кота прыгать на елку.