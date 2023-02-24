От Альмодовара до Вуди Аллена. 3 комедии на выходные о превратностях любви (видео)

Смех с оттенком ностальгической грусти

В Киеве выпал первый снег, и киевляне могут наконец-то улыбнуться, скатать снежок и снова ощутить себя детьми. А еще по воскресеньям отключения электричества не настолько радикальные, как в будни. А значит, можно позволить себе посмотреть кино.

"Телеграф" собрал для вас три традиционных фильма от режиссеров Пола Томаса Андерсона, Педро Альмодовара и Вуди Аллена — они умеют сделать из нервных срывов, историй о первой неловкой любви и фобий Нью-Йоркских невротиков комедии с легким привкусом ностальгической грусти.

"Женщины на грани нервного срыва"

Актриса средней руки узнает о том, что беременна – и надо же, как раз в тот день, когда от нее сбежал любимый мужчина, такой же средний актер, но на ролях мачо. Горячая испанская красавица в исполнении прекрасной Кармен Маура решает мстить, и на следующие сутки погружается в эпицентр трагикомического водевиля.

В результате совершенно безумных стечений обстоятельств на грани нервного срыва оказываются не только вынесенные в название женщины этого фильма, но и все вокруг, включая взрослого сына сбежавшего мачо (первая заметная роль Антонио Бандераса), его сумасшедшей жены, парочки полицейских детективов и так далее.

Фильм принес первый международный успех режиссеру, драматургу и певцу в пародийной поп-группе Педро Альмодовару. Непроходящую свежесть этого фильма, его яркие краски и чувственность можно объяснить политической ситуацией: пост-франкистская "оттепель" прорвала плотину цензуры, не позволившей при диктатуре реализоваться многим экстравагантным талантам. А таланты крайне экстравагантного художника Альмодовара – это головокружительная и точно выверенная, как часы, драматургия с яркими женскими персонажами. Это необычный дизайн каждого кадра, броского, как страница глянцевого журнала. Умение сочетать язык киноклассики с сентиментальностью "телемыла" и броским китчем рекламных роликов.

Наконец, "Женщины на грани нервного срыва" – самый смешной фильм режиссера, который в дальнейшем тяготел к мелодраме и драмеди.

"Энни Холл"

Ему 40 лет, он коренной житель Нью-Йорка и зарабатывает на дорогие рестораны и услуги психоаналитика стендапом. Эгоцентричный невротик с кучей комплексов, похоже, он впервые понял, что жизнь уходит между пальцев, как песок.

Она молодая женщина, недавно переехавшая в мегаполис. Раскованна и открыта, эксцентрична, но по-хорошему консервативна. А талант певицы, который она в себе недавно открыла, кажется, создает вокруг нее особую ауру света.

Они настолько разные, что никак не могли ужиться, но каждый запомнит эти несколько месяцев, проведенных вместе, на всю жизнь.

Один из лучших и самый прославленный фильм Вуди Аллена до сих пор удивляет, вдохновляет и смешит. Исповедальная интонация в нем сочетается с ерничеством, раскованные шутки про секс, еврейство и психоанализ – с трогательной интимностью. А ностальгическая нотка, само собой, с годами становится доминирующей. Критики ругали "Энни Холл" за лоскутность повествования, которое распадается на отдельные сцены. Но именно такая "репортажная" форма дает нужную ироническую дистанцию для лав-стори, где герои больше рассуждают о своей любви, чем собственно любят.

"Лакричная пицца"

История зарождающейся любви между 15-летним актером из детских телешоу и девушкой, старше его на десять лет, разворачивается в ностальгической атмосфере Калифорнии семидесятых.

Рано повзрослевший благодаря работе в шоу-бизнесе юноша (его роль сыграл сын покойного Филиппа Сеймура Хоффмана – одного из талантливейших актеров своего поколения) остается эмоционально незрелым, сущим ребенком. Героиня рокерши Аланы Хаим, несмотря на свои 25, продолжает искать себя, пробуя силы в различных профессиях и поприщах. Сходясь и снова ссорясь, они дают друг другу бесценные уроки дружбы, взаимовыручки и умения раскрывать свои чувства.

Один из самых заметных "авторских" режиссеров Америки Пол Томас Андерсон сделал из этого "романа взросления" настолько светлое, романтичное и по-хорошему наивное кино, что поначалу казалось, он перенес на экран историю своих родителей. (На самом деле, прототипом героя юного Хофмана стал продюсер Гэри Гоцман, хотя родители режиссера тоже работали в шоу-бизнесе и отличались солидной разницей в возрасте.) Наверное, секрет молодой энергии фильма в том, что Андерсон снимает эту историю через призму детских воспоминаний. В мире "Лакричной пиццы" и трава зеленее, и эмоции ярче, и люди интереснее. Да и сам фильм, лишенный традиционных драматургических конфликтов, похож на сон о другой, по-настоящему счастливой жизни.

Очень жаль, что многие зрители не разглядели этого за "сексистскими" нравами шоу-бизнеса семидесятых и еще долго возмущались "педофильским подтекстом" истории. Между тем, один из лучших фильмов 2021 года.

