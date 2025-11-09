Киев во тьме: как выглядит Троещина во время блэкаута (фото, видео)

Несмотря на темноту, столица продолжает жить

В Киеве после масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру введены стабилизационные отключения электроэнергии. Потребители остаются без света несколько часов подряд.

Многоэтажки Троещины погрузились почти в полную тьму. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поделился фотографиями, как сейчас выглядит спальный район столицы.

Большинство окон остаются темными. Лишь кое-где в квартирах горит свет от бытовых генераторов, мигают огоньки фонарей или даже свечей.

Блэкаут в Киеве

Киев во тьме

Света почти нет

Огонь виден в отдельных окнах

Свет в окне

На улицах Троещины

Темнота объяла целые кварталы и улицы сейчас выглядят безлюдными, только фары отдельных авто рассекают ночь. Город словно замер в тишине.

Впрочем, несмотря на темноту на улицах, город продолжает жить.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 9 ноября, в большинстве регионов будут применяться ограничения энергоснабжения с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей.