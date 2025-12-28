"За 24 години світла не було 24 години". Киянка смішно розповіла про відключення та стала "мером Троєщини" (відео)

Жінка "виявилась" самопроголошеним мером і активно почала боротись з снігопадами

Після російських обстрілів в Києві запроваджені жорсткі графіки відключень світла. Ця доля не оминула і Троєщину.

Місцеві жителі з гумором ставляться до ситуації і діляться досвідом, як вони переживають непрості часи. Користувачка однієї з соцмереж розказала, як проходить її день.

"А тепер офіційна інформація. За 24 години світла не було 24 години. З яких 23 години ми їли, дві пили, а ще 14 лежали ", — розповіла жінка.

Вона провела своєрідний "репортаж" зі свого балкона і зазначила, що на вулиці йде сніг. Але "критичної загрози" він не несе, оскільки люди активно його витоптують, щоб було менше роботи комунальникам.

"Я вивела людей і сказала їм витоптувати стежки. Люди активно протоптують, а я стою і за цим всим дивлюся", — зазначила киянка.

Під цим відео з'явилось безліч веселих коментарів, що ця жінка вже стала "народним мером". Багато людей висловили свою підтримку та вдячність.

"Слава Богу, у нас такий чудовий мер на Троєщині". "Ось вона, смотряща за проісходящім". "Хоч за Троєщину можемо бути спокійні". "Якщо на Троєщині порядок, тоді буде в світі все добре", — коментують користувачі соцмережі.

Коментарі в соцмережі

Після цього жінка також розповіла, що під час відключень світла займається творчістю. Зокрема, закінчує писати книгу.

"Пишу книжку "Як не гигнутись цієї зими". Почала писати минулої зими, але не дописала. Сьогодні допишу. Ви яку книжку сьогодні написали?", — зазначила жінка.

