"Главное, что все поели". Украинцы наклепали мемов о встрече Трампа и Зеленского

Татьяна Крутякова
Владимир Зеленский и Дональд Трамп Новость обновлена 29 декабря 2025, 09:13
Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

В сети шутили и об именном торте президента США

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского вдохновила украинцев на новую порцию мемов. Без внимания не оставили реакцию президента Украины на слова главы Белого дома, что Россия якобы хочет видеть Украину процветающим государством.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы из сети. Отметим, что встреча лидеров проходила в формате пресс-конференции в Майами и длилась почти 2,5 часа.

Больше всего реакций среди украинцев собрало то, как Зеленский отреагировал на слова Трампа, что якобы Россия хочет видеть Украину сильным и процветающим государством. Сложно сказать, что именно в этот момент подумал украинский президент, однако сначала на его лице появилось удивление, потом улыбка. Пользователи добавили:

  • Ни убавить, ни прибавить.
Реакция Зеленского на слова Трампа
Реакция Зеленского на слова Трампа

Также вспомнили и время, когда Зеленский был жюри в шоу "Рассмеши комика".

Еще одной темой для мемов стало фото с ужина украинской и американской делегаций в США. Украинцы показали, как мог бы звучать разговор лидеров во время обеда. Также были и фото, где всех политиков "одели" в вышиванки, добавив: "Есть и положительные сигналы из Флориды".

Обе делегации в вышиванках
Обе делегации в вышиванках. Мэм
Мем об обеде в США с Трампом и Зеленским
Мем об обеде в США с Трампом и Зеленским

Многие писали, что по итогам встречи четко понятно одно — украинская делегация поела. К слову, на ужине гостям подавали именной торт Дональда Трампа, в сети уже показали, как он мог выглядеть.

Мем о результатах встречи Трампа и Зеленского
Мем о результатах встречи Трампа и Зеленского
Мем об именном торте Трампа
Мем об именном торте Трампа

Добавим, что многие люди шутили и о разных выражениях президента США, от которых украинцам уже плохо и тошнит.

Украинцы устали от того, что говорит Трамп
Украинцы устали от того, что говорит Трамп. Мэм
Мемы о встрече Трампа и Зеленского
Мемы о встрече Трампа и Зеленского

Ранее "Телеграф" рассказывал, как политологи и общественные деятели отреагировали на результаты пресс-конференции Зеленского и Трампа.

