"Я поражен". Украинцы наделали смешных мемов об уничтожении российской подлодки

Это вторая российская субмарина, что подбила Украина

Украинцы наделали мемов об уничтоженной СБУ прямо в порту Новороссийска подлодке "Варшавянка". Эта лодка наносила удары по Украине ракетами "Калибр".

"Телеграф" собрал яркие шутки об уничтожении российской подводной лодки. К слову, это вторая субмарина такого класса, уничтоженная Украиной.

Иронизируют, что удар по лодке "Варшавянка" стал ответом на слова, что периодически повторяет президент США Дональд Трамп — якобы у Украины "нет карт". На эту тему сделали смешное видео, показывающее всю сущность событий.

СБУ впервые в истории поразила российскую подлодку дронами Sub Sea Baby. А вот ГУР уже подбивала субмарину РФ. Иронизируют, что глава СБУ Василий Малюк и начальник ГУР Кирилл Буданов играют в морской бой российским флотом. Теперь у российского флота два союзника — дно и крабы, смеются в сети.

СБУ уничтожила российскую подлодку "Варшавянка" — что известно

Украина впервые поразила российскую подлодку с помощью подводных дронов. Атака нанесла критические повреждения субмарине проекта 6363 "Варшавянка" в порту Новороссийска.

Подводная лодка РФ класса "Варшавянка"

Взрыв привел к критическим повреждениям субмарины, фактически выведя ее из боевого состава. На борту находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия применяет для ударов по Украине.

Оценочная стоимость подлодки класса "Варшавянка" — около 400 млн долларов США, однако с учетом международных санкций строительство аналога может обойтись уже до 500 млн. Эти субмарины также известны как "Черная дыра" из-за высокой скрытности и способности корпуса поглощать акустические сигналы.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре 2023 года была критически повреждена ударом украинских ракет подлодка Б-237 "Ростов". Он входил в состав Черноморского флота и в момент атаки находился на судоремонтном заводе во временно оккупированном Севастополе.