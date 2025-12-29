"Головне, що всі поїли". Українці наклепали мемів про зустріч Трампа та Зеленського

У мережі жартували й про іменний торт президента США

Зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського надихнула українців на нову порцію мемів. Без уваги не залишили реакцію президента України на слова голови Білого дому, що Росія нібито хоче бачити Україну проквітаючою державою.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми з мережі. Зауважимо, що зустріч лідерів проходила у форматі пресконференції в Маямі та тривала майже 2,5 години.

Найбільше реакцій серед українців зібрало те, як відреагував Зеленський на слова Трампа, що нібито Росія хоче бачити Україну сильною та проквітаючою державою. Складно сказати, що саме в цей момент подумав український президент, однак спочатку на його обличчі з'явилось здивування, а потім посмішка. Користувачі додали:

Ні прибрати, ні додати.

Реакція Зеленського на слова Трампа

Також згадали й час, коли Зеленський був журі у шоу "Розсміши коміка".

Ще однією темою для мемів стало фото з вечері української та американської делегацій у США. Українці показали, як могла б звучати розмова лідерів під час обіду. Також були й фото, де усіх політиків "вдягли" у вишиванки, додавши: "Є й позитивні сигнали з Флориди".

Обидві делегації у вишиванках. Мем

Мем про обід у США з Трампом та Зеленським

Чимало людей писало, що з підсумків зустрічі чітко зрозуміло одне — українська делегація поїла. До слова, на вечері гостям подавали іменний торт Дональда Трампа, у мережі вже показали, як він міг би виглядати.

Мем про результати зустрічі Трампа та Зеленського

Мем про іменний торт Трампа

Додамо, що чимало людей жартувало й про різні вислови президента США, від яких українцям вже погано та нудить.

Українці втомились від того, що говорить Трамп. Мем

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Раніше "Телеграф" розповідав, як політологи та громадські діячі відреагували на результати пресконференції Зеленського та Трампа.