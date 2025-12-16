Без света и денег, зато с салатами. Украинцы штампуют смешные предпраздничные мемы

Люди продолжают искать и находить смешное даже в тяжелых испытаниях.

Украина будет встречать уже четвертый Новый год в условиях войны. Несмотря на все проблемы и трудности, украинцы не теряют способности и желания шутить.

"Телеграф" собрал в сети смешные мемы о состоянии украинцев накануне 2026 года. Россияне наносят удары по нашей энергетике, поэтому период года, когда темная часть суток самая длинная, мы переживаем с длительными отключениями света.

Многие шутят об этом. Некоторые иронизируют, что забыли, зачем в квартире розетки.

Еще один мем о том, как люди встают ночью, чтобы насладиться светом. А некоторые шутят о человеке, который лег подремать в ожидании, когда же дадут свет, заснул и проспала все время, пока было электроснабжение.

Опубликовали также скрин, на котором вся наша жизнь перед праздниками. Это часть колядки Нова радість, в которой поется, что Христос родился. Сразу под ней – информация об обновлении графика от ДТЭК. Никакие россияне с их попытками лишить нас света не отнимут у украинцев свет Вифлеемской звезды и веры, что добро победит зло.

Настроение украинцев к концу года не очень праздничное, ведь нервная система в уходящем году подверглась сильным испытаниям. Ожидания на будущий год не лучше. Однако украинцы не впадают в тоску, а продолжают искать и находить смешное даже в тяжелых испытаниях.

Скоро наедимся мандаринок и салатиков, шутят в сети, и все будет хорошо – потерпеть осталось немного. А для праздничных гирлянд у нас есть "електрохарчування".

Ранее "Телеграф" публиковал смешные мемы о раннем закате в Украине. Пользователи шутили, что день сокращается настолько быстро, что "солнце выключают еще до конца рабочего дня".