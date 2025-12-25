Укр

"Ничто не испортит новогоднее настроение, потому что его нет": самые меткие мемы украинцев накануне праздников

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Новый год с юмором Новость обновлена 25 декабря 2025, 09:11
Новый год с юмором. Фото Коллаж "Телеграф"

Война, усталость и рост цен не помешали украинцам шутить

До Нового года осталось меньше недели и украинцы начинают готовиться к празднику, в том числе и юмористически. Они шутят о том, кто в каком состоянии перед праздником, как готовятся и какие цели ставят на будущее.

"Телеграф" собрал подборку интересных мемов на украинском о грядущем году. В частности, как в военных реалиях может выглядеть поздравление с Рождеством. Отметим, на поздравление "Христос родился!" (или "Христос рождается!"), считается правильным соответствовать "Славим его!".

Мем о Рождестве
Христос рождается

2025 год для украинцев был непростым. Россия продолжает военную агрессию и атакует инфраструктуру. Это влияет на моральное состояние, фиксируют в мемах.

Мем лисичка чучело в украинском костюме
Это был тяжелый год

"Ничто не испортит мне новогоднее настроение, потому что его у меня нет", — шутят украинцы. А некоторые прямо говорят – их психическое состояние ухудшилось и приближается не праздник, а "дурка".

Шутка о новогоднем настроении
Новогоднее настроение
Мем о дурке перед новым годом
Праздник приближается

Не обошли стороной и тему сложного материального положения. Цены растут перед праздниками, а к Новому году в кармане осталось не так много.

Мем о деньгах до Нового года
До Нового года осталось...

Кое-кто только начал понимать, что Новый год уже скоро. А некоторые могут описать ситуацию только одним емким словом. Однако с гирляндой.

Мем о Новом году с котиком
Новый год на носу
Мем о Новом году
Одним словом

Не перестают шутить и о характерных чертах предновогоднего периода. В частности, емко описали картинкой декабрь и количество употребленных мандаринов.

Мем о мандаринах
Декабрь

Отдельно речь идет о целях в следующем году. Говорят, нужно ставить реалистичные.

Мем о целях 2026 год
Реалистичные цели на 2026 год

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных новогодних подарках. Идеи, цены – для друзей, родственников, на разный кошелек.

Теги:
#Шутки #Новый год #Мемы