"Ничто не испортит новогоднее настроение, потому что его нет": самые меткие мемы украинцев накануне праздников

Война, усталость и рост цен не помешали украинцам шутить

До Нового года осталось меньше недели и украинцы начинают готовиться к празднику, в том числе и юмористически. Они шутят о том, кто в каком состоянии перед праздником, как готовятся и какие цели ставят на будущее.

"Телеграф" собрал подборку интересных мемов на украинском о грядущем году. В частности, как в военных реалиях может выглядеть поздравление с Рождеством. Отметим, на поздравление "Христос родился!" (или "Христос рождается!"), считается правильным соответствовать "Славим его!".

Христос рождается

2025 год для украинцев был непростым. Россия продолжает военную агрессию и атакует инфраструктуру. Это влияет на моральное состояние, фиксируют в мемах.

Это был тяжелый год

"Ничто не испортит мне новогоднее настроение, потому что его у меня нет", — шутят украинцы. А некоторые прямо говорят – их психическое состояние ухудшилось и приближается не праздник, а "дурка".

Новогоднее настроение

Праздник приближается

Не обошли стороной и тему сложного материального положения. Цены растут перед праздниками, а к Новому году в кармане осталось не так много.

До Нового года осталось...

Кое-кто только начал понимать, что Новый год уже скоро. А некоторые могут описать ситуацию только одним емким словом. Однако с гирляндой.

Новый год на носу

Одним словом

Не перестают шутить и о характерных чертах предновогоднего периода. В частности, емко описали картинкой декабрь и количество употребленных мандаринов.

Декабрь

Отдельно речь идет о целях в следующем году. Говорят, нужно ставить реалистичные.

Реалистичные цели на 2026 год

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных новогодних подарках. Идеи, цены – для друзей, родственников, на разный кошелек.