Как будто петрушка на воде: в Украине заметили необычное растение, которое "выгнали" из Красной книги

Это растение может нести вред водной экосистеме

Водяной орех или Рогульник плавающий — однолетнее водное растение, которое растет в водоемах, преимущественно со стоячей водой. Также это растение называется чилим и походит оно в большей степени из южных районов Евразии и Африки.

Похожее на водяной орех растение удалось сфотографировать на Кировоградщине пользователю Петру Кифорцу. Снимок зеленого растения на воде, которое внешне напоминает петрушку, он опубликовал в фейсбук-сообществе "Рослинний свiт України".

В комментариях пользователи начали спорить, что же это за растение. Одни утверждают, что это именно Водяной орех, а другие уверены, что это Желтец ядовитый (Лютик ядовитый).

Что известно про водяной орех?

Водяной орех — это однолетнее травянистое водяное растение. Оно родом из Евразии и Африки, но распространено также в Средиземном море, на Кавказе, Центральной и Восточной Европе, на севере Казахстана, южной части Сибири, на Дальнем Востоке, в Западной Азии.

В Украине это растение было занесено в Красную книгу, однако в 2024 году стало известно, что водяной орех оттуда исключили. Дело в том, что это растение может нести угрозу водной экосистеме Украины.

Водяной орех может препятствовать развитию фитопланктона, влиять на нерест рыб, снижая их популяцию. А зимой это растение способно провоцировать дефицит кислорода в воде, что также вредит экосистеме водоемов.

