Имеет "вкусные" ягодки, похожие на землянику: как выглядит это необычное растение с опасными плодами

Эти ягоды могут быть токсичными, поэтому их не стоит употреблять в пищу

Украина богата на разные растения, иногда попадаются даже такие, которым не очень подходит климат нашей страны. А некоторые завезены сюда много лет назад и успешно прижились. Одним из таких растений является Дюшенея, или Перстач индийский — это декоративный двойник земляники.

Это растение в начале ноября заметили на территории Волынской области. Пользовательница Елена Красовец опубликовала фото растения с ягодками в фейсбук-сообществе "Рослинний свiт України". Другие юзеры тут же поняли — перед ними Дюшенея, и призвали не есть ее ягоды.

Что это за растение Дюшенея?

Дюшенея или земляника-обманка — это многолетнее травянистое почвопокровное растение из семейства розовых. Оно очень похоже на обычную землянику, листочки практически не отличить, ягодки тоже почти идентичные. Главная отличительная черта — цветочки у дюшенеи желтые, а не белые, как у земляники.

У земляники белые цветочки, а у дюшенеи - желтые. Фото: Getty Images

Известно, что дюшенея растет таким образом, что образует густой зеленый ковер высотой до 10-15 см. Это растение часто используется как декоративное, для украшения газонов, клумб, балконов и для выращивания в подвесных кашпо как ампельная культура.

Так выглядят плоды дюшенеи. Фото: Getty Images

Ягоды дюшенеи очень напоминают привычную землянику — они такие же красные и "вкусные" на вид. Однако эти плоды совершенно безвкусные и могут быть токсичными, поэтому не имеют пищевой ценности и не рекомендуются к употреблению.

Ягода дюшенеи. Фото: Getty Images

