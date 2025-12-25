В Украине в конце декабря зацвело редкое растение: как оно выглядит (фото)

Это растение более известно под названием рождественская роза

В разгар зимы, когда природа обычно "на паузе", в Национальном природном парке "Днестровский каньон" произошло нетипичное явление — зацвело редкое вечнозеленое растение. В Европе ее называют рождественской розой. Это не первые цветы в Украине, как расцвели в декабре этого года.

Речь идет о чемернике красноватом (Helleborus purpurascens). Об этом сообщили на странице парка в Фейсбуке.

Чемерник – многолетнее вечнозеленое растение из семейства желтцевых, которое в Европе хорошо знают под названием "рождественская роза". Причина проста названия проста – в Западной Европе этот вид способен зацветать даже в конце декабря, когда большинство растений находится в состоянии спокойствия.

Чемерник красный. Фото: Фейсбук парка «Днестровский каньон»

В Украине чемерник красноватый растет в Карпатах, Прикарпатье и в западной части Лесостепи. Чаще его можно встретить в темнохвойных и буковых лесах. Из-за ограниченного распространения растение считают редким, а каждое его цветение в пределах природоохранных территорий заметным событием.

Украинское название растения имеет не только поэтическое, но и предостерегающее происхождение: слово "чемер" в древнеславянской традиции связывали с отравлением, ведь чемерник содержит токсичные вещества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выращивать хурму в Украине. Чтобы это экзотическое дерево спокойно перезимовало, следует правильно укрыть его.