Ви точно її бачили, але не знали назву. В Україні є незвичайна рослина із соковитими білими ягодами
Ці ягоди можуть бути отруйними, тому їсти їх не варто
Україна багата на різні рослини, а деякі з них плодоносять навіть у морози. Так, наприклад, у наших широтах зустрічається незвичайний чагарник — Снігоягідник білий, який плодоносить узимку і витримує морози до -35 градусів за Цельсієм.
"Телеграф" розповідає, що таке Снігоягідник білий, як він виглядає і чому його не варто вживати у їжу.
Снігоягідник білий — що це за рослина?
Снігоягідник білий — це листопадний декоративний чагарник сімейства жимолості. Свою незвичайну назву він отримав через соковиті білі плоди, які густо наліплені на гілках і нагадують грудки снігу. Примітно, що ці білі ягоди залишаються на чагарнику навіть після того, як опадає листя.
Густий чагарник Сніжноягідника росте до 1,5 метра заввишки і використовується для озеленення паркових зон. Однак зустрічається і в дикій природі, лісосмугах та біля доріг. Цвіте ця рослина в другій половині літа дрібними рожевими дзвоновими квітками.
Снігоягідник — невибаглива рослина, тому так часто використовується в ландшафтному дизайні та озелененні. Примітно, що вона переносить морози до -35 ° C, а ще чудово справляється з міською загазованістю.
Відомо, що батьківщиною Сніжноягідника є Північна Америка. В Україну ця рослина потрапила у середині чи другій половині ХІХ століття. Його завезли як декоративну рослину для прикраси дворянських садиб, ботанічних садів та парків.
Дуже важливо пам’ятати, що соковиті білі ягоди цього чагарника отруйні, тому вживати їх не можна. Особливо вони небезпечні для дітей, оскільки можуть викликати легке отруєння.
