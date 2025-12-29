Ви точно її бачили, але не знали назву. В Україні є незвичайна рослина із соковитими білими ягодами

Ці ягоди можуть бути отруйними, тому їсти їх не варто

Україна багата на різні рослини, а деякі з них плодоносять навіть у морози. Так, наприклад, у наших широтах зустрічається незвичайний чагарник — Снігоягідник білий, який плодоносить узимку і витримує морози до -35 градусів за Цельсієм.

"Телеграф" розповідає, що таке Снігоягідник білий, як він виглядає і чому його не варто вживати у їжу.

Снігоягідник білий. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

Снігоягідник білий — що це за рослина?

Снігоягідник білий — це листопадний декоративний чагарник сімейства жимолості. Свою незвичайну назву він отримав через соковиті білі плоди, які густо наліплені на гілках і нагадують грудки снігу. Примітно, що ці білі ягоди залишаються на чагарнику навіть після того, як опадає листя.

Фото: Марія Мельник – https://www.facebook.com/

Густий чагарник Сніжноягідника росте до 1,5 метра заввишки і використовується для озеленення паркових зон. Однак зустрічається і в дикій природі, лісосмугах та біля доріг. Цвіте ця рослина в другій половині літа дрібними рожевими дзвоновими квітками.

Так цвіте Снігоягідник білий. Фото: https://commons.wikimedia.org/

Снігоягідник — невибаглива рослина, тому так часто використовується в ландшафтному дизайні та озелененні. Примітно, що вона переносить морози до -35 ° C, а ще чудово справляється з міською загазованістю.

Плоди Сніжноягідника білого. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

Відомо, що батьківщиною Сніжноягідника є Північна Америка. В Україну ця рослина потрапила у середині чи другій половині ХІХ століття. Його завезли як декоративну рослину для прикраси дворянських садиб, ботанічних садів та парків.

Фото: Тетяна Дмитрова — https://www.facebook.com/

Дуже важливо пам’ятати, що соковиті білі ягоди цього чагарника отруйні, тому вживати їх не можна. Особливо вони небезпечні для дітей, оскільки можуть викликати легке отруєння.

Кущ Снігоягідника білого. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

