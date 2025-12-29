Рус

Ви точно її бачили, але не знали назву. В Україні є незвичайна рослина із соковитими білими ягодами

Галина Струс
Снігоягідник білий — поширена в Україні рослина
Снігоягідник білий — поширена в Україні рослина. Фото Колаж "Телеграф"

Ці ягоди можуть бути отруйними, тому їсти їх не варто

Україна багата на різні рослини, а деякі з них плодоносять навіть у морози. Так, наприклад, у наших широтах зустрічається незвичайний чагарник — Снігоягідник білий, який плодоносить узимку і витримує морози до -35 градусів за Цельсієм.

"Телеграф" розповідає, що таке Снігоягідник білий, як він виглядає і чому його не варто вживати у їжу.

Снігоягідник білий
Снігоягідник білий. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

Снігоягідник білий — що це за рослина?

Снігоягідник білий — це листопадний декоративний чагарник сімейства жимолості. Свою незвичайну назву він отримав через соковиті білі плоди, які густо наліплені на гілках і нагадують грудки снігу. Примітно, що ці білі ягоди залишаються на чагарнику навіть після того, як опадає листя.

Снігоягідник білий фото
Фото: Марія Мельник – https://www.facebook.com/

Густий чагарник Сніжноягідника росте до 1,5 метра заввишки і використовується для озеленення паркових зон. Однак зустрічається і в дикій природі, лісосмугах та біля доріг. Цвіте ця рослина в другій половині літа дрібними рожевими дзвоновими квітками.

Снігоягідник білий
Так цвіте Снігоягідник білий. Фото: https://commons.wikimedia.org/

Снігоягідник — невибаглива рослина, тому так часто використовується в ландшафтному дизайні та озелененні. Примітно, що вона переносить морози до -35 ° C, а ще чудово справляється з міською загазованістю.

Плоди сніжноягідника білого
Плоди Сніжноягідника білого. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

Відомо, що батьківщиною Сніжноягідника є Північна Америка. В Україну ця рослина потрапила у середині чи другій половині ХІХ століття. Його завезли як декоративну рослину для прикраси дворянських садиб, ботанічних садів та парків.

фото сніжноягідника білого
Фото: Тетяна Дмитрова — https://www.facebook.com/

Дуже важливо пам’ятати, що соковиті білі ягоди цього чагарника отруйні, тому вживати їх не можна. Особливо вони небезпечні для дітей, оскільки можуть викликати легке отруєння.

Снігоягідник білий
Кущ Снігоягідника білого. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, яка одна помилка може занапастити різдвяний під час цвітіння. Що не можна робити із рослиною взимку.

