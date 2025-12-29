Будет все как в самых романтических фильмах: каким знакам Зодиака сделають предложение в новогоднюю ночь
Ждите истинной новогодней магии
Новогодняя ночь — это то время, когда шампанское открывается легче, чем серьезные разговоры, однако именно они в это время и случаются. Под бой курантов некоторые знаки Зодиака могут ожидать очень нужные и долгожданные слова. Эта ночь имеет все шансы закончиться не просто объятиями, а настоящим предложением.
"Телеграф" расскажет, каким знакам Зодиака следует ожидать предложения "руки и сердца" в новогоднюю ночь 2026 года. Возможно, в списке счастливчиков именно вы.
Каким знакам Зодиака признаются в новогоднюю ночь 2026
Рак
Раки в эту новогоднюю ночь буквально притягивают откровенные разговоры. Астрологи отмечают, что этот знак в период смены года получает эмоциональную поддержку планет, поэтому партнер может решиться на серьезное признание или даже предложение будущего вместе. Если коротко, готовьте салфетки для слез от счастья.
Весы
Для Весов 2026 год может начаться с романтического поворота сюжета. По словам астрологов, Венера, покровительница этого знака, активизирует тему партнерства. Признание в любви возможно даже там, где все начиналось "просто как друзья". Да, это тот самый момент, когда шутки вдруг становятся серьезными. А тех Весов, у которых есть пара, ждет предложение от любимого человека.
Лев
Львам 2026-й готовит эффектный старт. По астрологическим прогнозам этот знак оказывается в центре внимания, а новогодняя ночь идеально подходит для громких жестов. Предложение может быть публичным, с сюрпризом и драматической паузой – это событие точно произведет эффект "вау".
