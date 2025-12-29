Будет все как в самых романтических фильмах: каким знакам Зодиака сделають предложение в новогоднюю ночь

Ждите истинной новогодней магии

Новогодняя ночь — это то время, когда шампанское открывается легче, чем серьезные разговоры, однако именно они в это время и случаются. Под бой курантов некоторые знаки Зодиака могут ожидать очень нужные и долгожданные слова. Эта ночь имеет все шансы закончиться не просто объятиями, а настоящим предложением.

"Телеграф" расскажет, каким знакам Зодиака следует ожидать предложения "руки и сердца" в новогоднюю ночь 2026 года. Возможно, в списке счастливчиков именно вы.

Каким знакам Зодиака признаются в новогоднюю ночь 2026

Рак

Раки в эту новогоднюю ночь буквально притягивают откровенные разговоры. Астрологи отмечают, что этот знак в период смены года получает эмоциональную поддержку планет, поэтому партнер может решиться на серьезное признание или даже предложение будущего вместе. Если коротко, готовьте салфетки для слез от счастья.

Пара обнимается. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Весы

Для Весов 2026 год может начаться с романтического поворота сюжета. По словам астрологов, Венера, покровительница этого знака, активизирует тему партнерства. Признание в любви возможно даже там, где все начиналось "просто как друзья". Да, это тот самый момент, когда шутки вдруг становятся серьезными. А тех Весов, у которых есть пара, ждет предложение от любимого человека.

Лев

Львам 2026-й готовит эффектный старт. По астрологическим прогнозам этот знак оказывается в центре внимания, а новогодняя ночь идеально подходит для громких жестов. Предложение может быть публичным, с сюрпризом и драматической паузой – это событие точно произведет эффект "вау".

