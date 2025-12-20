Овны и Львы – счастливчики, а Девы – главные неудачники. Гороскоп Таро на 2026 год для всех знаков

Следующий год обещает быть интересным, хотя многим придется пройти испытания

Новый 2026 год для многих станет годом новых свершений, достижений и жизненных выборов. Хотя некоторые наоборот столкнутся с финансовыми сложностями, соблазнами и неприятностями. Об этом говорит гороскоп Таро, который "Телеграф" составил на следующий год для всех знаков Зодиака.

Овен — Влюбленные

В следующем году ваш ум и сердце будут работать в гармонии – вы можете согласовать новый важный жизненный выбор, определить свой путь, обрести любовь и т.д. Доверяйте интуиции.

Телец — Четверка кубков

Возможно, вас в 2026 году накроет своего рода апатия – вы будете склонны беспокоиться о недоступном и вспоминать неудачи, не замечая того, что уже есть у вас в руках. Чаще смотрите на себя и свои достижения со стороны, не обесценивайте их.

Близнецы — Дьявол

2026 год может принести вам искушения и неприятности, ведь эта карта обычно предсказывает зависимости, пороки, обман и токсические отношения. Но если вы приложите усилия, то сможете наоборот обернуть все себе на пользу — понять, что является вашими слабостями, принять их и проработать.

Рак — Умеренность

Эта карта обещает, что вы в 2026 году будете в гармонии с собой, обретете внутреннее спокойствие и равновесие — что особенно важно для этого водного знака. В следующем году вам будет проще находить общий язык с людьми, анализировать и решать проблемы.

Лев — Шестерка кубков

Поздравляем, ведь эта карта предсказывает вам много счастья и наслаждения в следующем году. Вы будете в гармонии с собой и миром, вас ждет много радостей и семейный уют.

Дева — Пятерка пентаклей

Похоже, вас в 2026 году ждут потери, вероятнее всего, финансового характера. Вы можете потерять работу, сбережения, также есть вероятность обнаружения проблем со здоровьем. Не спешите пока строить планы, и лучше сформируйте подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

Весы — Шестерка мечей

2026 год может принести в вашу жизнь крутые перемены. Возможно, вы долго не могли решиться на что-то, но в следующем году вы сможете это сделать — оставите все старые проблемы позади, найдете внутреннее спокойствие и сдвинетесь дальше.

Скорпион — Восьмерка жезлов

Вас в следующем году может внезапно озарить. Возможно, вы найдете свое предназначение, вдохновенно приступите к новому делу или откроете в себе новый талант. Не бойтесь и действуйте по зову сердца.

Стрелец — Пятерка кубков

Вы можете чувствовать себя в 2026 году разбито и неуверенно, концентрироваться на негативе и неудачах, но на самом деле все не так плохо. Есть много хорошего в жизни, просто вам нужно приложить немного усилий, чтобы это увидеть.

Козерог — Девятка жезлов

В 2026 году вас может настичь какая-нибудь старая проблема. Возможно, вас предаст кто-нибудь близкий, или будут проблемы на работе. Но карта указывает, что вашего опыта и навыков достаточно, чтобы вы смогли справиться с этим и выйти победителем из ситуации.

Водолей — Повешенный

Несмотря на зловещее название, это совсем не плохая карта. На самом деле она об отречении от чего-то меньшего для получения большего. В 2026 году вас может ждать смена ценностей, новые убеждения, приоритеты.

Рыбы — Отшельник

2026 год станет для вас годом переосмысления себя. Вы можете найти новые смыслы в жизни, осознать что-то, стать мудрее. Больше времени проводите наедине с собой и не игнорируйте свой внутренний голос, и тогда этот год будет продуктивным.