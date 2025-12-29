Буде все як у найромантичніших фільмах: яким знакам Зодіаку освідчаться у новорічну ніч

Чекайте на справню новорічну магію

Новорічна ніч — це той часмий момент, коли шампанське відкривається легше, ніж серйозні розмови, проте саме вони в цей час і трапляються. Під бій курантів деякі знаки Зодіаку можуть чекати на дуже потрібні й довгоочікувані слова. Ця ніч має всі шанси закінчитися не просто обіймами, а справжнім освідченням.

"Телеграф" розповість, яким знакам Зодіаку слід чекати на пропозицію "руки та серця" у новорічну ніч 2026. Можливо, у списку щасливчиків саме ви.

Яким знакам Зодіаку освідчаться у новорічну ніч 2026

Рак

Раки в цю новорічну ніч буквально притягують відверті розмови. Астрологи зазначають, що цей знак у період зміни року отримує емоційну підтримку планет, тож партнер може наважитися на серйозне зізнання або навіть пропозицію майбутнього разом. Якщо коротко, готуйте серветки для сліз від щастя.

Пара обіймається. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Терези

Для Терезів 2026-й може початися з романтичного повороту сюжету. За словами астрологів, Венера, покровителька цього знака, активізує тему партнерства. Зізнанання у коханні можливе навіть там, де все починалося "просто як друзі". Так, це той самий момент, коли жарти раптом стають серйозними. А на тих Терезів, які мають пару, чекає освідчення від коханої людини.

Лев

Левам 2026-й готує ефектний старт. За астрологічними прогнозами, цей знак опиняється в центрі уваги, а новорічна ніч ідеально підходить для гучних жестів. Освідчення може бути публічним, з сюрпризом і драматичною паузою — ця подія точно зробить ефект "вау".

