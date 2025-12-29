Буде все як у найромантичніших фільмах: яким знакам Зодіаку освідчаться у новорічну ніч


Чекайте на справню новорічну магію
Новорічна ніч — це той часмий момент, коли шампанське відкривається легше, ніж серйозні розмови, проте саме вони в цей час і трапляються. Під бій курантів деякі знаки Зодіаку можуть чекати на дуже потрібні й довгоочікувані слова. Ця ніч має всі шанси закінчитися не просто обіймами, а справжнім освідченням.
"Телеграф" розповість, яким знакам Зодіаку слід чекати на пропозицію "руки та серця" у новорічну ніч 2026. Можливо, у списку щасливчиків саме ви.
Яким знакам Зодіаку освідчаться у новорічну ніч 2026
Рак
Раки в цю новорічну ніч буквально притягують відверті розмови. Астрологи зазначають, що цей знак у період зміни року отримує емоційну підтримку планет, тож партнер може наважитися на серйозне зізнання або навіть пропозицію майбутнього разом. Якщо коротко, готуйте серветки для сліз від щастя.
Терези
Для Терезів 2026-й може початися з романтичного повороту сюжету. За словами астрологів, Венера, покровителька цього знака, активізує тему партнерства. Зізнанання у коханні можливе навіть там, де все починалося "просто як друзі". Так, це той самий момент, коли жарти раптом стають серйозними. А на тих Терезів, які мають пару, чекає освідчення від коханої людини.
Лев
Левам 2026-й готує ефектний старт. За астрологічними прогнозами, цей знак опиняється в центрі уваги, а новорічна ніч ідеально підходить для гучних жестів. Освідчення може бути публічним, з сюрпризом і драматичною паузою — ця подія точно зробить ефект "вау".
