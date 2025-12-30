Собака может забеременеть от кота? Ветеринар поставил точку в вопросе

У науки есть простой ответ на один из самых популярных вопросов

Многие имеют домашних любимцев, которые дружно живут вместе. Хотя в фильмах или мультиках можно увидеть союзы кошек и собак, в реальности такого не встретишь. Поэтому у многих возникает вопрос: может ли собака забеременеть от кота или наоборот.

"Телеграф" разбирался в этом. Заметим, что прежде всего следует понимать, что кот и собака — это два отдельных вида животных, они имеют разные генетические наборы хромосом и кодов.

Все ученые в этом вопросе единодушны – биологически собака не может забеременеть от кота и наоборот. На это есть несколько причин, одна из главных – это разный генетический код. Собаки и кошки, как апельсин и яблоко. Их невозможно скрестить ни в природе, ни в лабораториях.

Кошка и собака. Фото: Открытые источники

Если говорить о первом варианте, то у собак и кошек разная половая система и процесс спаривания. Даже если взять маленькую породу собаки и среднего кота ничего не получится. Довольно часто можно увидеть, что в брачный сезон собаки "сцепляются" — это часть полового акта, у кошек этого нет. Даже наоборот процесс спаривания у кошачьих довольно короткий и сопровождается специфическим поведением кошки — когда она крутится на спине и мявчит.

Ветеринар Афина Гаффуд утверждает, что кошки и собаки, возможно, живут в одном доме и греют наши сердца, но у них точно нет общих романтических интересов. Их ритуалы ухаживания совершенно разные, как и их генетические наборы.

С естественным аспектом все понятно, но лабораторные условия открывают более широкие возможности. Генетика позволяет выращивать из пробирки живые организмы, как известная овечка Долли. Однако если генетики и пробовали скрестить генетические материалы собак и кошек, у них точно ничего не получилось.

Да, здесь можно сказать: а как же мулы, они межвидовые гибриды кобылы и осла. Конечно такие случаи в природе есть, когда два разных вида могут дать одно потомство. Но даже у мулов есть нюансы, например, они не могут размножаться.

Подытоживая, можно сказать, что кот и собака не смогут родить кото-пса или иметь какие-то, кроме дружеских, отношения. Конечно, наука не стоит на месте и возможно когда-то — это изменится, но сейчас ваши любимцы просто друзья.

