В Украине это обычный Тузик: щенков этой породы продают за сумасшедшие деньги (фото)
Этих собак раньше использовали в качестве пастухов
В сети завирусилось фото довольно редкой породы собак, похожей на обычного дворового пса. Правда, цена такого любимца достигает почти двух тысяч долларов.
Соответствующее сообщение опубликовала украинка в Threads. По ее словам, таких собачек в Украине называют Тузик или Сірко, а в мире — это шведский вальхунд.
"Дамы и господа. Вашему вниманию шведский вальхунд, или, как его называют у нас — Тузик", — говорится в сообщении.
На фото показана собака серовато-белого цвета шерсти, с короткими лапками и завернутым хвостом бубликом. Особый шарм песику добавляет именно масть, ведь большинство беспородных домашних собак в Украине имеют такой цвет шерсти. В комментариях автор добавила, что стоимость одного щенка породы шведский вальхунд стартует от 1800 долларов.
Пользователи уже шутят, что оказывается у них дома также есть ценная породистая собака:
- Вот моя вальхундко-малинуа, найденная у вокзала в Харькове.
- О, так может у меня одесский вальхунд!!!
Для справки
Шведский вальхунд – это древняя шведская пастушая порода собак, внешне напоминающая вельш-корги. Она известна своей энергичностью, преданностью и послушанием. Для этой породы характерны крепкие и короткие лапы, густая шерсть. В древности эти собаки были помощниками на фермах для перегона скота, а сейчас популярны как компаньоны, которые нуждаются в активном образе жизни.
