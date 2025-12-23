В Украине это обычный Тузик: щенков этой породы продают за сумасшедшие деньги (фото)

Этих собак раньше использовали в качестве пастухов

В сети завирусилось фото довольно редкой породы собак, похожей на обычного дворового пса. Правда, цена такого любимца достигает почти двух тысяч долларов.

Соответствующее сообщение опубликовала украинка в Threads. По ее словам, таких собачек в Украине называют Тузик или Сірко, а в мире — это шведский вальхунд.

"Дамы и господа. Вашему вниманию шведский вальхунд, или, как его называют у нас — Тузик", — говорится в сообщении.

Как выглядит шведский вальхунд

На фото показана собака серовато-белого цвета шерсти, с короткими лапками и завернутым хвостом бубликом. Особый шарм песику добавляет именно масть, ведь большинство беспородных домашних собак в Украине имеют такой цвет шерсти. В комментариях автор добавила, что стоимость одного щенка породы шведский вальхунд стартует от 1800 долларов.

Сколько стоит шведский вальхунд

Пользователи уже шутят, что оказывается у них дома также есть ценная породистая собака:

Вот моя вальхундко-малинуа, найденная у вокзала в Харькове.

О, так может у меня одесский вальхунд!!!

Для справки

Шведский вальхунд – это древняя шведская пастушая порода собак, внешне напоминающая вельш-корги. Она известна своей энергичностью, преданностью и послушанием. Для этой породы характерны крепкие и короткие лапы, густая шерсть. В древности эти собаки были помощниками на фермах для перегона скота, а сейчас популярны как компаньоны, которые нуждаются в активном образе жизни.

Шведский вальхунд

