Лапы в снегу. Семь пород собак, которые любят морозы

Морозы могут нравиться хаски, тибетским мастифам и сенбернарам

Пока Украину накрыло серьезное ненастье с морозами и сильными порывами ветра, даже самые большие любители прогулок не очень радуются погоде. Однако есть некоторые породы собак, для которых зимние холода – это не вызов, а настоящий фестиваль радости. Рассмотрим несколько пород, поздравляющих зимнюю сказку с открытыми лапами.

Аляскинский маламут

Аляскинский маламут является старейшей и самой крупной из арктических ездовых собак, которую использовали для перевозки грузов в Арктике. Они имеют густую, грубую шерсть, хранящую их в тепле.

Вольфшпиц

Арктическое происхождение породы делает ее хорошо адаптированной к холодному климату. Благодаря густой шерсти собак использовали для охраны на речных лодках в Голландии.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд имеет тяжелую шерсть, защищавшую его от ледяных вод, в которых его сначала разводили для работы, что делает его идеальным для холодной погоды.

Норвежский элкхаунд

Порода до сих пор используется для охоты в Скандинавии, она устойчива к прохладе. Норвежскому элкхаунду требуется не менее часа ежедневных упражнений, в конце концов эту породу вывели для преодоления огромных расстояний при преследовании лосей в тяжелых условиях.

Тибетский мастиф

Тибетские мастифы выросли в холоде Гималайских гор и уверенно переносят холод и снег благодаря своему густому шерстяному покрову. Они, похоже, предназначены для снежных зимних приключений.

Тибетский мастиф. Фото: Американский клуб собаководства

Сибирский хаски

Хаски возникли в холодном климате Северо-Восточной Азии и также были выведены в качестве ездовых собак. У них более густая шерсть, чем у большинства других пород собак, состоящая из плотного подшерстка, похожего на кашемир, и более длинной, грубой верхней шерсти. Сибирский хаски – это атлет среди собак, а зима – самый большой пик их энергии. Они быстро приспосабливаются к низким температурам, обожают зимние прогулки, которые для них просто праздник.

Сенбернар

Сенбернар происходит из швейцарских Альп и первоначально использовался для поиска замерзших и беспомощных путешественников во время вьюги, поэтому эта порода привыкла к холодным и снежным регионам.

Итак, если вы мечтаете о настоящем снежном компаньоне, выберите одну из этих пород. Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в новогоднюю ночь, чтобы не навлечь беду.