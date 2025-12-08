Нарушил протокол: главный кот Великобритании проигнорировал Зеленского и Стармера (видео)

Главный кот Британии нарушил протокол перед президентом Украины

Официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон запомнится не только важными заявлениями, но и курьезом с участием главного мышелова Резиденции Правительства Великобритании. Кот Ларри, давно проживающий на Даунинг-стрит, 10, демонстративно проигнорировал дипломатический этикет перед лидерами Украины и Объединенного Королевства.

Кот Ларри иногда демонстрирует свой нрав. Видео, обнародованное в соцсетях, это наглядно демонстрирует.

Кот Ларри. Фото Reuters

Сбежал от лидеров

В момент, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Президент Украины Владимир Зеленский подходили ко входу в резиденцию, Ларри демонстративно спрыгнул с крыльца и побежал по своим делам, вместо того чтобы поприветствовать высокопоставленных гостей. Этот забавный момент вызвал улыбки у присутствующих.

Кто такой кот Ларри

За 14 лет жизни в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-Стрит, 10 кот Ларри застал шесть глав правительства. При этом бывший премьер-министр Тереза Мэй не любила Ларри, предпочитая собак, а экс-министр Шотландии Иан Мюррей назвал его "маленьким негодяем" за отказ сфотографироваться.

Кот Ларри

Интересно, что самая популярная страничка Ларри в соцсетях насчитывает 868 тысяч подписчиков, ему часто приходят письма, игрушки и угощения от фанатов.

Ларри – один из самых известных котов планеты. Он привык к вспышкам фотокамер и спокойно относится к репортерам. Правда, иногда он позволяет себе такие "нарушения протокола", как с украинской делегацией.

