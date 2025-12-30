Собака може завагітніти від кота? Ветеринар поставив крапку у питанні

У науки є проста відповідь на одне з найпопулярніших питань

Чимало людей мають домашніх улюбленців, які дружно живуть разом. Хоча у фільмах чи мультиках можна побачити союзи котів та собак, в реальності такого не зустрінеш. Тому у багатьох виникає питання: чи може собака завагітніти від кота чи навпаки.

"Телеграф" розбирався у цьому. Зауважимо, що передусім треба розуміти, що кіт та собака — це два окремих види тварин, вони мають різні генетичні набори хромосом та кодів.

Усі науковці в цьому питанні одностайні — біологічно собака не може завагітніти від кота і навпаки. На це є кілька причин, одна з головних — це різний генетичний код. Собаки та коти, як апельсин та яблуко. Їх не можливо схрестити ні у природі, ні у лабораторій.

Кіт та собака. Фото: Відкриті джерела

Якщо говорити про перший варіант, то у собак та котів різна статева система та процес спарювання. Навіть якщо взяти маленьку породу собаки та середнього кота нічого не вийде. Досить часто можна побачити, що в парувальний сезон собаки "зчеплюються" — це частина статевого акту, у котів цього немає. Навіть навпаки процес спарювання у котячих досить короткий та супроводжується специфічною поведінкою кішки — коли вона крутиться на спині та нявчить.

Ветеринар Афіна Гаффуд стверджує, що кішки та собаки, можливо, живуть в одному домі та гріють наші серця, але вони точно не мають спільних романтичних інтересів. Їхні ритуали залицяння зовсім різні, як і їх генетичні набори.

З природним аспектом усе зрозуміло, але ж лабораторні умови відкривають ширші можливості. Генетика дозволяє вирощувати з пробірки живі організми, як відома овечка Доллі. Однак, якщо генетики й пробували схрестити генетичні матеріали собак та котів, у них точно нічого не вийшло.

Так, тут можна сказати: а як же мули, вони ж міжвидові гібриди кобили та віслюка. Звісно такі випадки у природі є, коли два різних види можуть дати одне потомство. Але навіть у мулів є нюанси, до прикладу, вони не можуть розмножуватись.

Підсумовуючи, можна сказати, що кіт та собака не зможуть народити кото-пса чи мати якісь, окрім дружніх, стосунки. Звісно, наука не стоїть на місці і можливо колись — це зміниться, але наразі ваші улюбленці просто друзі.

