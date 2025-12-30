Поспешите купить к праздничному столу: где искать скидки на соки и газированные напитки

Самая большая скидка действует на газированный напиток

Перед новогодними праздниками покупатели обычно сосредотачиваются на продуктах для салатов и закусок, но напитки также являются важной частью стола. В сети супермаркетов "АТБ" сейчас действуют скидки на популярные соки, газированные напитки и воду.

Акции достигают 35% и в основном продлятся до 1 января 2026 года. Об актуальных предложениях сообщил "Телеграф".

В частности, напитки "Оболонская" 2 литра со вкусами Белини и лимон с апельсином продают за 22,90 гривны и 16,30 гривны соответственно. На эти позиции действует скидка 33%.

Газированная вода от "Оболонь"

Также в продаже есть соки "Galicia". Томатный сок стоит 58,90 гривны, а яблочный — 57,70 гривны, хотя раньше их цена была почти 90 гривен.

Скидки распространяются и на соки "Hortex". Томатный можно купить за 53,50 гривны, а мультивитаминный – за 58,50 гривны.

Соки

Среди газированных напитков действует акция на "Живчик" 2 литра. Покупатели могут сэкономить около 20 гривен на бутылке, ведь скидка на нее -35%.

Газированные напитки

