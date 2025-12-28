Всего 34 грн за полкило: где купить любимые марки майонеза со значительными скидками

Скидки в одной украинской сети составляют до 40%

Майонез в преддверии зимних праздников является одним из основных ингредиентов для блюд. Как и другие популярные продукты, на него также действуют приятные скидки в "АТБ".

Скидки действуют в пределах 35-40% и будут актуальны до 1 января следующего года. "Телеграф" узнал, на каких торговых марках майонеза можно существенно сэкономить.

Наибольшие скидки — до 40% — получила продукция торговой марки "Олис" : "Салатный", "Великолепный", "Хороший" и "Провансаль" майонезы в упаковке 500 грамм теперь стоят от 33,90 до 54,90 гривны вместо 56-92 гривен.

Акции на майонез в "АТБ". Фото: скрин с сайта "АТБ"

Майонезы бренда "Щедро" также продаются со скидками. Провансаль 67% в упаковке 300 и 400 граммов подешевел на 35% и сейчас стоит 32,90 и 43,50 гривны соответственно, а низкокалорийный столовый майонез 300 граммов можно приобрести за 25,70 гривны. Маленькая упаковка "Щедро Провансаль" 150 граммов продается со скидкой 22% — за 22,90 гривны.

Акционные цены действуют и на продукцию бренда "Королевский вкус". Майонез "Королевский" 67% (300 г) подешевел до 34,30 гривны, а "Европейский" на перепелиных яйцах 72% в большой упаковке 0,5 кг стоит 54,50 гривны вместо почти 84 гривны.

