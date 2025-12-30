Поспішіть купити до святкового столу: де шукати знижки на соки та газовані напої

Найбільша знижка діє на газований напій

Перед новорічними святами покупці зазвичай зосереджуються на продуктах для салатів і закусок, але напої також є важливою частиною столу. У мережі супермаркетів "АТБ" зараз діють знижки на популярні соки, газовані напої та воду.

Акції сягають до 35% і переважно триватимуть до 1 січня 2026 року. Про актуальні пропозиції повідомив "Телеграф".

Зокрема, напої "Оболонська" 2 літри зі смаками Беліні та лимон з апельсином продають за 22,90 гривні та 16,30 гривні відповідно. На ці позиції діє знижка 33%.

Газована вода від "Оболонь"

Також у продажу є соки "Galicia". Томатний сік коштує 58,90 гривень, а яблучний — 57,70 гривні, хоча раніше їхня ціна була майже 90 гривень.

Знижки поширюються й на соки "Hortex". Томатний можна купити за 53,50 гривні, а мультивітамінний — за 58,50 гривні.

Соки

Серед газованих напоїв діє акція на "Живчик" 2 літри. Покупці можуть зекономити майже 20 гривень на пляшці, адже знижка на неї -35%.

Газовані напої

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" майже вполовину здешевшав твердий сир. Встигніть придбати продукт перед Новим роком.