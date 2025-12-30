Рус

Поспішіть купити до святкового столу: де шукати знижки на соки та газовані напої

Марина Бондаренко
Святковий стіл
Святковий стіл. Фото Колаж "Телеграфу"

Найбільша знижка діє на газований напій

Перед новорічними святами покупці зазвичай зосереджуються на продуктах для салатів і закусок, але напої також є важливою частиною столу. У мережі супермаркетів "АТБ" зараз діють знижки на популярні соки, газовані напої та воду.

Акції сягають до 35% і переважно триватимуть до 1 січня 2026 року. Про актуальні пропозиції повідомив "Телеграф".

Зокрема, напої "Оболонська" 2 літри зі смаками Беліні та лимон з апельсином продають за 22,90 гривні та 16,30 гривні відповідно. На ці позиції діє знижка 33%.

Знижки в АТБ до 1 січня 2026 на газовану воду
Газована вода від "Оболонь"

Також у продажу є соки "Galicia". Томатний сік коштує 58,90 гривень, а яблучний — 57,70 гривні, хоча раніше їхня ціна була майже 90 гривень.

Знижки поширюються й на соки "Hortex". Томатний можна купити за 53,50 гривні, а мультивітамінний — за 58,50 гривні.

Знижки в АТБ до 1 січня 2026 на сік
Соки

Серед газованих напоїв діє акція на "Живчик" 2 літри. Покупці можуть зекономити майже 20 гривень на пляшці, адже знижка на неї -35%.

Знижки в АТБ до 1 січня 2026 на живчик
Газовані напої

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" майже вполовину здешевшав твердий сир. Встигніть придбати продукт перед Новим роком.

