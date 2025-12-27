Новогоднее комбо: сливочное масло и икру продают почти вдвое дешевле

На некоторых товарах можно сэкономить до 200 гривен

В Украине накануне праздников снизились цены на отдельные продукты к столу. В магазинах действуют скидки на товары для салатов, закусок и вырезок. Акции ввели крупные торговые сети, и некоторые предложения будут действовать недолго.

В частности, в сети супермаркетов "Сильпо" появились скидки на праздничное комбо из масла и красной икры. Максимальный размер скидки достигает 46%. Как узнал "Телеграф", эти предложения будут действовать только 27 и 28 декабря.

Что больше всего подешевело в "Сильпо"

Сладкосливочное масло "Яготинское" экстра 82,5% жирности в упаковке 180 грамм продают за 69,99 гривны. Обычная цена этого товара составляет 129,0 гривны. Разница в цене составляет около 60 гривен.

Также в рамках акции со скидкой 41% продают лососевую икру "Спецпосол" весом 80 граммов. Ее стоимость снизили до 279,0 гривны вместо 474,0 гривны. Цена стала меньше на 195 гривен.

Скидка на масло. Фото: буклет с акциями сети

Как сэкономить на икре. Фото: буклет с акциями сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что перед праздниками магазины снизили цены на крабовые палочки. По акциям их продают почти вдвое дешевле, поэтому покупатели могут потратить меньше денег на продукты для салатов.