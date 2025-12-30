Почему кошки любят высоту. Пять неожиданных объяснений

Кошки – это очень интересные и любознательные создания, которые всегда ищут новые способы развлечения и комфорта. Одним из их природных свойств является желание находиться на высоте. Подоконники, верхушка холодильника или верхняя полка шкафа, куда вы не думали, что кот может попасть, – это все обычные места, где вы можете найти своего домашнего любимца. Есть несколько причин, почему кошки предпочитают быть высоко, глядя на мир сверху вниз.

Это помогает кошке чувствовать себя в безопасности

Хотя кошки являются хищниками, они также являются добычей больших животных. В дикой природе нахождение на высоте помогает кошке следить за любой опасностью под ней. Если ваша кошка постоянно лазает по вещам, чтобы сесть, она, вероятно, делает это для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Оказалось, что котам не нужно много, чтобы ощутить угрозу. Что угодно, от пребывания в новой среде до общения с детьми, может вызвать у нее тревогу.

Это укрепляет статус кота

Таким образом коты кичатся своим высоким социальным положением. Если у вас несколько кошек дома, то главный тот, который занимает самое высокое место в доме.

Это инстинкт кота

Домашние кошки демонстрируют множество инстинктов своих предков. Это значит, что ваш кот имеет инстинкт держаться высоко и прятаться, чтобы выслеживать свою добычу и предотвратить нападение хищника. Оставаться на высоте было надежной техникой для кошек в дикой природе, чтобы защититься от койотов, волков, лис, сов, орлов и т.д. Домашние кошки, даже те, которых никогда не выпускали на улицу, сохранили эту ДНК выживания и любят быть высоко, чтобы оградить себя от возможного ущерба.

Чтобы кошки лучше спали

Когда ваша кошка спит на стуле в гостиной, она может испытывать слишком много шума и суеты. Это может быть стрессом для вашей кошки, и она может искать более привлекательное место. Свернувшись калачиком где-то высоко и подальше от остального вашего дома, кот будет спать глубоко, спокойно и не волноваться, что кто-нибудь разбудит его.

Регулирует тепло тела кота

Некоторые кошки имеют много шерсти, а другие практически лысые, но когда наступает зима, кошачьи всех типов шерсти ощущают холод. Многие владельцы домашних животных удивляются, что их кошки испытывают холод так же, как они. Как вы, вероятно, знаете, сверху комнаты температура выше, поэтому многие коты поднимаются на что-то высокое, чтобы достичь тепла во время сна. Это помогает им оставаться теплыми зимой. Таким же образом, вы можете видеть, что ваш кот спит на полу чаще летом, чтобы воспользоваться преимуществами более прохладного воздуха там.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли кошка забеременеть от собаки.